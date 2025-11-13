scorecardresearch
 

ईडन गार्डन्स में अबतक 3 बार हो चुकी है भारत-अफ्रीका की टेस्ट भिड़ंत, जानें किसका पलड़ा भारी

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. यह मैदान लगभग 6 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी करेगा. ईडन गार्डन्स पर दोनों टीमों के बीच अब तक 3 टेस्ट मुकाबले हुए हैं.

14 नवंबर से खेला जाएगा भारत-अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच (Photo: BCCI)
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच शुक्रवार से कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. दो मैचों की ये टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के लिहाज से काफी अहम होने वाली है. ईडन गार्डन्स में खेला जाने वाला ये मैच इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 6 साल के बाद इस मैदान पर टेस्ट क्रिकेट की वापसी होगी.

इस मुकाबले से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इस मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कितने टेस्ट मैच खेले गए हैं. और किस टीम का पलड़ा इसमें भारी रहा है.

ईडन गार्डन्स में कैसा है भारत-साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच इस मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच फरवरी 2010 में खेला गया था. इसमें जीत भारत की हुई थी, जिसने इनिंग और 57 रन से मैच जीता था. 

यह भी पढ़ें: ईडन गार्डन्स में कैसा है टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड? IND vs SA मैच से पहले जानें हर जरूरी आंकड़ा

दूसरा टेस्ट मैच साल 2004 में हुआ था. इसमें भी जीत भारत की हुई थी और 8 विकेट से भारत ने साउथ अफ्रीका को धूल चटाई थी. लेकिन जब इस मैदान पर पहली बार यानी साल 1996 में दोनों टीमें भिड़ीं थी तो जीत साउथ अफ्रीका की हुई थी और साउथ अफ्रीका ने 329 रन से भारत को हराया था. यानी कुल 3 मैच दोनों टीमों के बीच इस मैदान पर खेला गया है, जिसमें 2 में भारत जीता है और एक में साउथ अफ्रीका को जीत मिली है. 

टीम इंडिया का ईडन गार्डन्स में टेस्ट रिकॉर्ड

भारत ने अब तक इस मैदान पर कुल 42 टेस्ट मैच खेले हैं. भारत ने इस ऐतिहासिक मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच 1934 में खेला गया था, जबकि आखिरी मैच 2019 में हुआ. भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने यहां 13 मैच जीते हैं, जबकि उसे 9 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. 20 मैच ड्रॉ रहे हैं. भारत की पहली जीत 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ 187 रनों से आई थी. भारत की आखिरी हार इस मैदान पर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ हुई थी.

यह भी पढ़ें: 'हम भारत को हराने के लिए भूखे...', ईडन गार्डन्स टेस्ट से पहले केशव महाराज ने टीम इंडिया को दिया अल्टीमेटम


सीरीज का शेड्यूल

टेस्ट सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 14 नवंबर से खेला जाएगा. जबकि गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से होगा.

भारत vs साउथ अफ्रीका टेस्ट (H2H)
44 टेस्ट, 16 भारत जीत, 18 भारत हारा, 10 ड्रॉ 

कोलकाता टेस्ट के लिए भारत की संभाव‍ित प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉश‍िंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज 

साउथ अफ्रीका सीरीज भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.

---- समाप्त ----
TOPICS:

