India vs New Zealand: टी20 में 11 सीरीज से अजेय टीम इंडिया आज न्यूजीलैंड से टकराएगी, ये 5 प्लेयर मचाएंगे धमाल!

India vs New Zealand: हार्दिक पंड्या की कप्तानी में टीम इंडिया को अपने ही घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इसका आगाज आज (27 जनवरी) रांची में होने वाले पहले मुकाबले से होगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपने घर में न्यूजीलैंड को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है.

टी20 सीरीज में विराट कोहली, रोहित शर्मा और अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है. ऐसे में इन दिग्गजों की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम के 5 खिलाड़ी अपना धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. यह प्लेयर कप्तान हार्दिक पंड्या, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव और उमरान मलिक हो सकते हैं.

ये दो बल्लेबाज कीवी गेंदबाजों की कर सकते हैं धुलाई

शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के 3 मैचों में सबसे ज्यादा 360 रन बनाए थे. उन्होंने पहले ही मैच में डबल सेंचुरी और आखिरी मुकाबले में शतक जमाया था. गिल अपने इस फॉर्म को टी20 में भी बरकरार रखना चाहेंगे. उनके बाद मिडिल ऑर्डर में टी20 के नंबर-1 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव आएंगे.

सूर्या वनडे सीरीज में खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे, लेकिन टी20 में उनका सिक्का चलता है. उन्होंने इस साल की शुरुआत भी सीरीज में शतक के साथ की थी. सूर्या ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच में शतक जमाया था. ऐसे में वह अब न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धुलाई के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं.

Look who came visiting at training today in Ranchi - the great @msdhoni! 😊#TeamIndia | #INDvNZ pic.twitter.com/antqqYisOh