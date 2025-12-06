तीसरे वनडे में कप्तान राहुल करेंगे बदलाव? साउथ अफ्रीका में फेरबदल तय, ये हो सकती है प्लेइंग-11

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर (शनिवार) को विशाखापत्तनम के डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए निर्णायक रहने वाला है. जो भी टीम ये मैच जीतेगी, वो सीरीज अपने नाम कर लेगी. भारतीय टीम ने रांची वनडे में 17 रनों से जीत हासिल की थी. फिर साउथ अफ्रीका ने रायपुड वनडे को 4 विकेट से जीता था. भारतीय समयानुसार तीसरा वनडे दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगा.

इस मुकाबले में दोनों टीमों की प्लेइंग-11 पर भी फैन्स की निगाहें रहने वाली हैं. भारतीय टीम ने पिछला मैच गंवाया, इसके बावजूद कप्तान केएल राहुल प्लेइंग इलेवन में शायद ही बदलाव करें. यानी नीतीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल और तिलक वर्मा को एक बार फिर बेंच पर बैठे रहना पड़ सकता है. भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में भी विराट कोहली दमदार खेल दिखाना चाहेंगे, जो लगातार दो शतक जड़ चुके हैं. रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल भी बल्ले से धूम मचाने को आतुर होंगे.

रायपुर वनडे में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक लगाया था. उनकी यह इनिंग्स लगभग उसी तरह की थी, जैसे विराट कोहली खेलते हैं. ऋतुराज ने जो शॉट खेले, वो बेहद क्लासिक और नियंत्रण भरे थे. प्रसिद्ध कृष्णा ने पिछले मुकाबले में 85 रन दिए थे, लेकिन समस्या यह है कि भारतीय टीम के पास स्क्वॉड में स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज के विकल्प मौजूद नहीं हैं. इसलिए उन्हें हटाकर किसी ऑलराउंडर को शामिल करने का जोखिम भारतीय टीम नहीं लेगी क्योंकि यह एक विशेषज्ञ गेंदबाज की जगह कमजोर विकल्प होगा.

साउथ अफ्रीका में क्या होंगे फेरबदल?

दूसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज टोनी डी जोरजी और तेज गेंदबाज नांद्र बर्गर को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी. इसकी वजह से दोनों खिलाड़ियों को मैदान छोड़ना पड़ा थी. हैमस्ट्रिंग की चोट जल्दी ठीक नहीं होती. ऐसे में यह लगभग तय है कि ये दोनों खिलाड़ी इस मैच में उपलब्ध नहीं होंगे. वाइजैग वनडे में बर्गर की जगह तेज गेंदबाज ओटनील बार्टमैन की प्लेइंग-11 में एंट्री हो सकती है. जबकि जोरीजी के स्थान पर रयान रिकेल्टन खेलते नजर आ सकते हैं.

पिछले दो वनडे मैचों में विशाखापत्तनम की पिच ने दो अलग तरह की तस्वीर दिखाई है. दिसंबर 2019 में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 387 रन बनाए थे. लेकिन मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सिर्फ 117 रनों पर ऑलआउट कर दिया था. यानी यह ग्राउंड कभी बहुत हाई-स्कोरिंग होता है और कभी बहुत बॉलिंग-फ्रेंडली. इस बार पिच तैयार करने में मौसम संबंधी रुकावट या समस्या नहीं रही है. इसलिए उम्मीद है कि पिच 2019 जैसी हाई स्कोरिंग रहेगी, यानी बल्लेबाजों के लिए ज्यादा मददगार. विशाखापत्तनम का तापमान रांची और रायपुर से थोड़ा गर्म रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर क्रिकेट खेलने के लिए आरामदायक होगा.

तीसरे वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11: एडेन मार्करम, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, रयान रिकेलटन, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन

भारत का फुल स्क्वॉड: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, ध्रुव जुरेल और नीतीश कुमार रेड्डी

साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड: एडेन मार्करम, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, ओटनील बार्टमैन, रुबिन हरमन और प्रेनेलन सुब्रायन.

