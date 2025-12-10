scorecardresearch
 
चौकों का छक्का, छक्कों का चौका और 'शतक'... हार्दिक ने 74 दिन बाद कटक में की विस्फोटक वापसी

सितंबर में खेले गए एशिया कप के दौरान हार्दिक पंड्या श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में चोटिल हो गए थे. इसके बाद करीब दो महीने से ज्यादा वक्त तक वह टीम से दूर रहे. हार्दिक ने 74 दिन बाद कटक के मैदान पर वापसी की.

हार्दिक पंड्या ने कटक में तूफानी बल्लेबाजी (Photo: BCCI)
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच कटक में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम को पहले बैटिंग का न्योता मिला था. लेकिन भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. पहले ही ओवर में शुभमन गिल आउट हो गए. इसके बाद कप्तान सूर्या भी सस्ते में निपट गए. 50 रनों के भीतर भारत के तीन बड़े बल्लेबाज आउट हो गए थे. ऐसा लग रहा था की भारत बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाएगी. लेकिन हार्दिक ने कटक में कुछ अलग ही अंदाज में बैटिंग की. हार्दिक 12वें ओवर में बैटिंग के लिए आए थे.  तब भारत मुश्किल में था.

हार्दिक ने 74 दिन बाद की वापसी

सितंबर में खेले गए एशिया कप के दौरान हार्दिक पंड्या श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में चोटिल हो गए थे. इसके बाद करीब दो महीने से ज्यादा वक्त तक वह टीम से दूर रहे. हार्दिक ने 74 दिन बाद कटक के मैदान पर वापसी की. अपनी पारी में हार्दिक ने 4 छक्के और 6 चौके लगाए. 25 गेंदों में उन्होंने अपना पचासा पूरा किया और 28 गेंदों में नाबाद 59 रनों की पारी खेली. 

यह भी पढ़ें: हार्दिक का ऑलराउंड शो, बॉलर्स का मैजिक... कटक में सूर्या ब्रिगेड ने ऐसे साउथ अफ्रीका को किया चित

पहली ही गेंद से हार्दिक अलग स्वैग में नजर आए. पूरे कॉन्फिडेंस में वो बैटिंग करते दिखे. उनका ये अंदाज बता रहा था कि वो मिशन टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों इतने जरूरी खिलाड़ी हैं.

100 छक्के भी पूरे किए

हार्दिक पंड्या ने टी20 में अपने 100 छक्के भी पूरे कर लिए हैं. इसी के साथ वो रोहित-कोहली के क्लब में शामिल हो गए हैं. भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के पास है. उन्होंने 205 छक्के लगाए हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर सूर्या आते हैं जिन्होंने 155 छक्के लगाए हैं. विराट कोहली 124 छक्के लगा चुके हैं. अब इस लिस्ट में अगला नंबर हार्दिक का है. जिनके 100 छक्के हैं. केएल राहुल के 99 छक्के हैं.

पहले टी20 में भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: क्विंटन डी कॉक,  एडेन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, केशव महाराज, लूथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्किया.
 

