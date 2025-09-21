3 मैच और 13 विकेट... पाकिस्तान की इस कमजोरी पर टीम इंडिया करेगी वार, कुलदीप फिर काटेंगे गदर

एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हो रही है. मौजूदा टूर्नामेंट में ये दूसरा मौका है, जब दोनों टीम्स आमने-सामने हैं. इससे पहले 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ही भारत-पाकिस्तान का मुकाबला खेला गया था. तब भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी.

देखा जाए तो एक बार फिर भारतीय टीम पाकिस्तानी की सबसे कमजोर नस पर प्रहार करना चाहेगी. दरअसल पाकिस्तान की बल्लेबाजी स्पिन गेंदबाजी के सामने काफी कमजोर नजर आ रही है. एशिया कप 2025 के पहले राउंड में पाकिस्तान ने स्पिन गेंदबाजों के सामने 3 मैचों में 13 विकेट गंवाए, जो किसी भी टीम के लिए सबसे अधिक है.

यह भी पढ़ें: 'PAK से बेहतर तो बांग्लादेश...', कोहली के बचपन के कोच ने हैंडशेक विवाद पर पड़ोसी मुल्क को सुनाई खरी-खरी

वहीं भारतीय स्पिनर्स ने टूर्नामेंट के पहले राउंड में शानदार प्रदर्शन किया. भारतीय स्पिनर्स ने 10.38 की औसत से 13 विकेट लिए, जबकि सिर्फ 5.12 की इकोनॉमी रेट से रन खर्च किए. चाइनामैन कुलदीप यादव की कसी हुई गेंदबाजी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को एक बार फिर मुश्किल में डाल सकती है. कुलदीप ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मुकाबले में 18 रन देकर तीन विकेट झटके थे.

Advertisement

दुबई की पिच स्पिनर्स के लिए मुफीद

पाकिस्तानी बैटर्स का स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष साफ दिखाई देता है. दुबई की पिच पर बल्लेबाजों पर दबाव बनाना और रनरेट को नियंत्रण में रखना भारतीय टीम के लिए आसान काम रहेगा. कुलदीप यादव और अन्य भारतीय स्पिनर्स की रणनीति पाकिस्तान की कमजोरियों का फायदा उठाने पर केंद्रित होगी.

भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती मैच में तीन स्पिनर्स उतारे थे. यह रणनीति अब सुपर-4 मुकाबले में अहम साबित हो सकती है. पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में भारतीय स्पिनर्स को विकेट लेने के कई मौके मिल सकते हैं. कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस मुकाबले में भारत की स्पिन यूनिट की भूमिका अहम होने जा रही है.

यह भी पढ़ें: IND vs PAK Asia Cup: 7वीं डिवीजन की टीम है...महामुकाबले से पहले इस दिग्गज ने पाकिस्तान पर कसा तंज

अगर कुलदीप यादव और उनके साथी स्पिनर्स पाकिस्तान के बल्लेबाजों को फिर से परेशान कर पाए, तो भारत के जीतने के चांस और मजबूत हो जाएंगे. एशिया कप 2025 के इस मुकाबले में पाकिस्तान की स्पिन के सामने कमजोरी भारतीय टीम के लिए बड़ा फायदा साबित होगी.

---- समाप्त ----