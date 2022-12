दो महाद्वीपों पर एकसाथ बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा टेलिस्कोप, यहां से खोजे जाएंगे एलियन

दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलिस्कोप दुनिया के दो महाद्वीपों पर बन रहा है. इसका नाम है द स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जरवेटरी (The Square Kilometer Array Observatory - SKAO). इसे बनाने की तैयारियां पिछले 30 साल से चल रही थी. आखिरकार अब इसकी शुरुआत हो चुकी है. इस टेलिस्कोप की मदद से अंतरिक्ष की गहराइयों, एलियन दुनिया, उनके सिग्नल, उनसे बातचीत का रास्ता खुल जाएगा.

इसके दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा यानी SKA-Mid Array दक्षिण अफ्रीका के कारू रेगिस्तान (Karoo Desert) में बना रहा है. दूसरा हिस्सा यानी SKA-Low Array पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से उत्तर दिशा में बन रहा है. इस टेलिस्कोप को बनाना आसान नहीं है. क्योंकि इसमें शामिल यंत्रों को बेहद खास कंपनियां ही बना सकती है. उन कंपनियों के सेलेक्शन में तीन दशक लग गए.

WATCH: Construction began on what will be the world's largest radio telescope in the Murchison region of Western Australia. Known as SKA-Low the telescope will comprise of over 131,000 antennas and potentially see the very first stars and galaxies when they first started to shine pic.twitter.com/lNRnvpHZQT