सऊदी अरब में बनाई जाएगी दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी, ये है पूरा प्लान

पहली बार ऐसा होगा कि कोई शहर फैलाव में नहीं बल्कि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बनेगा. इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी. चौड़ाई 200 मीटर होगी. आप इस शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ सिर्फ 20 मिनट में पहुंच जाएंगे. क्योंकि यहां पर हाई-स्पीड ट्रेन चलेगी. इस शहर की ऊंचाई 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर होगी. इसके अंदर घर के ऊपर घर बनेंगे. यानी फैलाव में नहीं बल्कि लेयर दर लेयर फ्लैट स्टाइल में.

इस शहर का नाम रखा गया है 'द लाइन' (The Line). दुनिया के इस पहले वर्टिकल शहर में दफ्तर, घर, पार्क, स्कूल सब कुछ वर्टिकल होंगे. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिल सलमान ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले जनवरी 2021 में खुलासा किया था. इसे बनाने में करीब 500 बिलियन डॉलर्स यानी 39.95 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी.

'द लाइन' (The Line) शहर कांच की आधा किलोमीटर ऊंची दीवारों से ढंका होगा. यह पूरा शहर 100 फीसदी रीन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा. यानी सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा आदि. यहां किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा. न ही किसी तरह का कोई कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा. शहर की 170 किलोमीटर की दूरी को मात्र 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. यहां पर करीब 90 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी.

Presenting a 170 km vertical city that can be travelled end to end in 20 minutes. Giving residents a convenient lifestyle within 5-minute walk neighborhoods, and communities organized in three dimensions, THE LINE is the future of urban living.#TheLINE #NEOM pic.twitter.com/fXntnKt42W