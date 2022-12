क्यों है इतना फॉग, क्यों होता है फॉग... भारत के आसमान की इस तस्वीर का साइंटिफिक कारण समझें

सर्दियां आते ही ठिठुरन के साथ कोहरे का असर भी देखने को मिलता है. इस समय उत्तर भारत के कई राज्य इसकी चपेट में हैं. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक कोहरे की चादर लिपटी हुई है. स्काईमेट वेदर में मेटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के वाइस प्रेसिडेंट महेश पालावत ने एक ट्वीट किया. जिसमें उन्होंने दिखाया है कि देश का कौन सा हिस्सा कोहरे में लिपटा हुआ है. उसे लाल घेरे से घेर दिया. सवाल ये है कि कोहरा बनता कैसे हैं, आता कहां से है?

पहले ये जान लेते हैं कि कोहरा बनता कैसे है? जब पानी से निकली भाप अपने गैस फॉर्म में गाढ़ी हो जाती है, तो वह कोहरे की तरह दिखती है. यानी हवा में पानी के बेहद छोटे-छोटे कण तैरते रहते हैं. आप असल में इन्हीं पानी की छोटी बूंदों को देखते हैं. गैस तो दिखती नहीं, लेकिन जब वह गाढ़ी होती है, तो आपको दिखने लगती है. भाप के साथ भी ऐसा ही होता है.

अब ये जानते हैं कि ये प्रक्रिया क्या है इसकी? जब जलस्रोतों के ऊपर सर्द हवा हल्के गर्म नमी वाली हवा से मिलती है, तब नमी वाली हवा ठंडी होने लगती है. आद्रता (Humidity) 100 फीसदी पहुंच जाती है. तब जाकर कोहरा यानी फॉग (Fog) बनने लगता है. अब इसमें धुआं और प्रदूषण वाली जहरीली हवा मिलती है, तो वह स्मोग (Smog) बन जाता है. इसकी वजह से लोगों को सांस और फेफड़ों संबंधी दिक्कतें होने लगती हैं.

सर्दियों में ही क्यों बनता है कोहरा?

असल में दक्षिण की तरफ से गर्म और नमी वाली हवा आती है. जबकि मेडिटेरेनियन की तरफ से सर्द हवा आती है. जब ये जमीन के जलस्रोतों के ऊपर मिलती हैं, तो कोहरा बनाना शुरू कर देती है. यानी जमीन की गर्मी और ऊपर तैरती सर्द हवा के बीच फंसी पानी की नमी. ये तीनों मिलकर भी स्थानीय स्तर पर कोहरा बना देते हैं. इसलिए आपको किसी जगह ज्यादा तो किसी जगह कम कोहरा दिखता है.

