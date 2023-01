अमेरिका में मौसम का डबल अटैक, उत्तर में बर्फ ही बर्फ तो दक्षिण में टॉरनैडो से बाढ़ का खतरा

नए साल की शुरुआत अमेरिकी लोगों के लिए ठीक नहीं रही है. पहले भयानक स्तर का बर्फीला तूफान. जिसकी वजह से उत्तरी अमेरिका के ज्यादातार मैदानी इलाकों और अपर ग्रेट लेक्स के इलाकों में कई मीटर ऊंची बर्फ जम गई. न्यूयॉर्क तो नॉर्थ पोल बन गया है. चारों तरफ बर्फबारी हो रही है. ठंडी बारिश हो रही है. इसी बर्फबारी की वजह से अमेरिका के दक्षिणी इलाकों में भी टॉरनैडो, समुद्री तूफान और बढ़ा का खतरा मंडरा रहा है.

नेशनल वेदर सर्विस (NWS) ने अगले 24 घंटों में नेब्रास्का, साउथ डकोटा और मिनिसोटा में एक से तीन इंच बर्फबारी हर घंटे होने का अनुमान लगाया है. इसके साथ ही तेज हवाएं चलेंगी. बिजलियां कड़क सकती हैं. जिसकी वजह से एक फीट मोटी बर्फ की परत जमा हो सकती है. तेज चल रही हवाओं की वजह से सड़कों पर बर्फ की एक लहर दौड़ रही है. जिसकी वजह से कई इलाकों में सड़कें वीरान हैं. गाड़ियां अब भी नहीं चल पा रही हैं.

बर्फबारी वाले ज्यादातर इलाकों में जहां भी सामान्य तूफान का भी खतरा है. जिसकी वजह वहां बर्फीला कोहरा भी फैला है. ठंडी बारिश हो रही हैं. ऐसे में NWS ने लोगों को गाड़ी लेकर सड़क पर उतरने के लिए मना किया है. मिनियापोलिस के सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर घंटे 4 इंच बर्फबारी हुई है. जिसकी वजह से वहां पर आधा फीट से ज्यादा मोटी बर्फ की परत जमा है.

अब जिस तरह के समुद्री तूफान और टॉरनैडो की आशंका है, वो आयोवा के आसपास बन रहे लो-प्रेशर एरिया से पैदा हो सकता है. अगले कुछ घंटों में बर्फीला ब्लास्ट न्यू इंग्लैंड तक फैलने के आसार हैं. इसकी वजह से मिसिसिप्पी के निचले इलाके, खाड़ी तट, टेनेसी की घाटी और दक्षिणी इलाके में थंडरस्टॉर्म आने, ओले गिरने और टॉरनैडो के आने की आशंका बन रही हैं.

