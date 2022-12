खतरे में है कीव का नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, रूस के हमले से बचाने की हो रही है कोशिश 

कीव के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान (National Botanical Garden) के हरे-भरे ग्रीनहाउस में, उष्णकटिबंधीय पौधों (Tropical plants) के एक दशकों पुराने संग्रह को बचाने के लिए कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं. यूक्रेन के पावर ग्रिड पर महीनों से हो रहे रूसी हमले की वजह से बिजली गुल हो गई है, जिससे बॉटेनिकल गार्डन की हीटिंग सप्लाई रुक गई है.

ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट्स की देखभाल करने वाली ल्यूडमिला बुयुन (Lyudmyla Buiun) का कहना है कि इन लकलेक्शन को रीस्टोर नहीं किया जा सकता. यह खीरे और टमाटर वाला ग्रीनहाउस नहीं है. इस संग्रह का नुकसान यूक्रेन के लिए बड़ी राष्ट्रीय क्षति होगी.

वे पौधों पर ठंड से होने वाले नुकसान के संकेतों की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि 'पौधों से तो नहीं कहा जा सकता कि 'थोड़ा सहन करो, क्योंकि आज तापमान -15 डिग्री सेल्सियस है. यह असंभव है.'

वो कहती हैं कि अगर ग्रीनहाउस में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो पौधों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा.

बार-बार बिजली की कटौती से प्रभावित कीव में, ट्रॉपिकल जलवायु को बनाए रखने के तरीके खोजना बहुत मुश्किल है. गार्डन में काम करने वाले लोग अब लकड़ियां जलाकर ग्रीनहाउस को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि धुएं से भी पौधों को नुक्सान पहुंचता है.

बॉयलर रूम ऑपरेटर यूरी नाई का कहना है कि वे आमतौर पर बिजली के ओवन में लकड़ी जलाकर गर्मी पैदा करते हैं. हालांकि, बार-बार बिजली कटौती हीटिंग साइकल को बाधित करती है और ओवन को फिर से चालू करने में घंटों लग जाते हैं.

The struggle to save the tropical plants of Kyiv's Botanical Garden https://t.co/kd2oyaXJc8