इस फटते हुए तारे में इतना कैल्शियम है, जितना अरबों-खरबों गैलन दूध में होता है

कैल्शियम (Calcium) हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. ये सिर्फ दूध में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी फैला हुआ है. अंतरिक्ष में तारों के बीच इतना कैल्शियम तैर रहा है कि जितना अरबों-खरबों गैलन दूध में होता है.

अंतरिक्ष में मिलने वाला कैल्शियम तारों से आता है. वास्तव में, हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा, आपके शरीर और पृथ्वी को बनाने वाले सभी तत्व तारों से बने हैं या बड़े तारों के विस्फोट के दौरान बने थे.

तारे शक्तिशाली रासायनिक कारखानों की तरह होते हैं. वे न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रक्रिया के ज़रिए हाइड्रोजन और हीलियम को जलाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा (Heat Energy) पैदा होती है. ऊर्जा के अलावा, बड़े पैमाने पर तारों में फ्यूज़न होता है, जिससे कार्बन, नाइट्रोजन, आइरन और अन्य परमाणु बनते हैं. ऐसा उन्हीं तारों में होता है जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुना ज्यादा वजन वाले होते हैं.

जैसे ही तारे के कोर में लोहा (Iron) जमा हो जाता है, फ्यूज़न की प्रोसेस हीट एनर्जी पैदा नहीं करती. एक बड़े तारे के जीवन में इस बिंदु पर कोर ढह जाता है और तारा फट जाता है और वे सभी परमाणु अंतरिक्ष में फैल जाते हैं. कुछ परमाणु एक दूसरे से टकराकर आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर सोना, चांदी और यूरेनियम जैसे और भी भारी परमाणु बन जाते हैं. ये परमाणु अरबों सालों से आकाशगंगा में फैले हुए हैं.

Got calcium? 🥛

This image shows X-ray light from calcium in Cassiopeia A, the remnant of an exploded star. Calcium is one of many elements made in large stars and their explosions. How much? Enough for more than 10 million trillion trillion glasses of milk! #NationalMilkDay pic.twitter.com/j8JrZ5ewKb