समुद्र के पानी से निकाले गए यीस्ट से वैज्ञानिकों ने बनाई बीयर 

बीयर पीने वाले ये जानते हैं कि बीयर यीस्ट से बनती है. लेकिन एक शख्स ने समुद्र के पानी से निकाले गए यीस्ट से बीयर बनाई है. अब तक समुद्र के पानी से निकली यीस्ट से किसी ने बीयर नहीं बनाई थी. इस बीयर का नाम है Sea Cucumber.

पीटार पुस्करिक (Petar Puškarić) एक इंजीनियर, ईकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही बीयर बनाने वाली एक कंपनी में बीयर उत्पादन के प्रमुख हैं. उन्होंने समुद्र के पानी से निकाले गए यीस्ट- कैंडिडा फामाटा (Candida famata) से सफलतापूर्वक बीयर बनाई. इसके बाद पिछले साल स्प्लिट यूनिवर्सिटी में मरीन स्टडीज़ से मास्टर डिग्री ली है. पीटार अब इस समुद्री-यीस्ट बीयर को व्यावसायिक रूप से बनाना चाहते हैं.

वे कहते हैं कि उन्हें बीयर बनाने का शौक था. उन्होंने किताबें पढ़ीं और पाया कि अब तक किसी ने भी समुद्र से निकलने वाले यीस्ट से बीयर नहीं बनाई. इसलिए उन्होंने सोचा कि वे इसे बनाने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं.

हमने पहले समुद्र से यीस्ट को निकाला. फिर हमने यीस्ट की फर्मेन्टेशन क्षमता की जांच की और सबसे अच्छे सैंपल से कल्चर बनाए. आखिर में, हमने उन कल्चर से बीयर बनाई.

इस काम में सबसे बड़ी समस्या समुद्री बैक्टीरिया ने खड़ी की, जिससे यीस्ट कॉलोनियां बढ़ गई थीं और इससे यीस्ट को अलग करना काफी मुश्किल हो गया था. हमने सलेक्टिव न्यूट्रिएंट मीडिया की मदद ली जिसने बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक दिया था.

How one ecologist made a beer using yeast isolated from sea water https://t.co/oOhq6APiE4