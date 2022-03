Russia Ukraine War: Ukraine के पीले-नीले रंग में दिखे Russia के अंतरिक्ष यात्री

रूस (Russia) के तीन अंतरिक्षयात्री (Cosmonauts) शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (International Space Station) पहुंचे. स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद अमेरिकी, रूसी और जर्मन एस्ट्रोनॉट्स उन्हें देखकर दंग रह गए. क्योंकि रूस के तीनों अंतरिक्षयात्री पीले और नीले रंग के स्पेस सूट (Yellow Blue Space Suit) में थे. यह रंग यूक्रेन के राष्ट्रीय झंडे का रंग है. अब इसे देखकर वहां मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट्स हैरान रह गए. क्योंकि यूक्रेन पर शुरु हुए रूसी हमले के एक महीने के अंदर ही ये अंतरिक्षयात्री स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं.

रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस (Roscosmos) के अंतरिक्षयात्री ओलेग आर्तेमायेव (Oleg Artemyev), डेनिस मात्वेयेव (Denis Matveyev) और सर्गे कोर्साकोव (Sergey Korsakov) शुक्रवार को ही कजाकिस्तान के बैकोनूर लॉन्स स्टेशन से अंतरिक्ष की तरफ रवाना हुए हैं. ये लोग स्पेस स्टेशन की तरफ सोयूज एमएस-21 (Soyuz MS-21) रॉकेट से आए थे.

Just look at the colors of their suits! Oleg @OlegMKS , I knew you are the best! 🥰 pic.twitter.com/Zu1L2NcqcD

पीले-नीले रंग के स्पेस सूट ने किया हैरान

रूसी अंतरिक्षयात्रियों का कैप्सूल आराम से तीन घंटे की यात्रा करके स्पेस स्टेशन से डॉक कर गया. रूस से गए तीन अंतरिक्षयात्रियों का स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद दो रूसी, चार अमेरिकी और एक जर्मन एस्ट्रोनॉट ने दिलखोलकर स्वागत किया. रूसी अंतरिक्षयात्री ओलेग आर्तेमायेव (Oleg Artemyev) का एक वीडियो जारी किया गया था. जिसमें वह कैप्सूल के डॉक होने से पहले नीले रंग के सूट में तैर रहे थे.

कॉस्मोनॉट्स बोले- अपनी पसंद से पहना

अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर रूस की सरकार और स्पेस एजेंसी ने पीले-नीले रंग के स्पेस सूट में अंतरिक्षयात्रियों को क्यों भेजा. जब अंतरिक्षयात्रियों से उनके स्पेस यूनिफॉर्म के बारे में पूछा गया तो सभी ने कहा कि उन्होंने अपनी पसंद से यह रंग चुना है. हमें स्पेस सूट का रंग चुनने की आजादी थी, तो हमने चुन लिया. साथ ही हमारे पास कई पीले रंग की वस्तुएं हो गई थीं. इसलिए उनका उपयोग होना भी जरूरी था.

हमदर्दी जता रहा रूस या कुछ और...

रूस यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) के समय से कई संस्थानों, देशों, समुदायों और लोगों ने यूक्रेन के झंडे या उसके पीले-नीले रंग का उपयोग किया है. ताकि यूक्रेन के साथ अपनी हमदर्दी जता सकें. लेकिन स्पेस स्टेशन पर पहली बार इस तरह का कुछ देखा जा रहा है. क्योंकि इसके पहले रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस (Roscosmos) के प्रमुख डिमित्री रोगोजिन (Dmitry Rogozin) कई बार डराने वाली बातें कह चुके हैं.

30 मार्च को धरती पर लौटेंगे तीन अंतरिक्षयात्री

रूस द्वारा भेजे गए सोयूज कैप्सूल के जरिए 30 मार्च को धरती पर तीन अंतरिक्षयात्री स्पेस स्टेशन से धरती की ओर लौटेंगे. जिनमें दो रूसी कॉस्मोनॉट्स और एक अमेरिकी अंतरिक्षयात्री मार्क वांडे ही है. मार्क ने हाल ही में लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताने का अमेरिकी रिकॉर्ड तोड़ा है.

Tune in to NASA TV for live coverage of today's Soyuz MS-21 crew launch to the @Space_Station.



Liftoff is scheduled for 11:55am ET (15:55 UTC), with docking at 3:05pm (19:05 UTC) and hatch opening at 5:30pm (21:30 UTC): https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/qztyEfJCsL