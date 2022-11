Paris Olympic में उतरेगी ड्रोन टैक्सी, सैलानियों को दिखाएगी गेम... टेस्ट फ्लाइट में मिली जोरदार सफलता

10 नवंबर 2022 को पेरिस के बाहर मौजूद एक एयरफील्ड में ड्रोन टैक्सी सर्विस की पहली उड़ान हुई. पहली फ्लाइट सफल रही. यह टैक्सी एक इलेक्ट्रिक हेलिकॉप्टर है, जिसमें कई रोटर लगे हैं. पहला परीक्षण पारंपरिक एयर ट्रैफिक के बीच किया गया ताकि इसकी उड़ान क्षमता की जांच की जा सके.

इस ड्रोन टैक्सी की शुरुआत करने वाली कंपनी का नाम है वोलोकॉप्टर (Volocopter). यह एक जर्मन कंपनी है. ड्रोन टैक्सी का नाम वोलोसिटी (Volocity) है. यह एक बड़ा ड्रोन है, जिसमें आठ रोटर लगे हैं. परीक्षण के दौरान इसने पेरिस के बाहर मौजूद पोंतो-कॉर्मीलेस एयरफील्ड से उड़ान भरी. इसके बाद इसने एक चक्कर मारा. फिर इसी एयरफील्ड पर वापस लैंड कर गई.

