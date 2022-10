Comet Moth: ये है दुनिया का सबसे बड़ा सिल्क मॉथ, जीवनकाल सिर्फ 4 से 5 दिन

दुनिया के सबसे बड़े सिल्क मॉथ हैं कॉमेट मॉथ (Comet Moth). कॉमेट मॉथ का वैज्ञानिक नाम है अर्गेमा मित्रेई (Argema mittrei) और यह जंगली सिल्क मॉथ की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है. ये प्राकृतिक रूप से अफ्रीका में मेडागास्कर के वर्षावनों में पाए जाते हैं, इसलिए इसे मेडागास्कन मून मॉथ (Madagascan moon moth) भी कहा जाता है.

इस कीट को कॉमेट नाम देने के पीछे भी एक कारण है. इसे ये नाम इसकी लंबी पूंछ की वजह से दिया गया है, जो उसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक है. कॉमेट मॉथ के बड़े पंख होते हैं, जो लाल और पीले रंग के हैं. ये रंग और पंखों पर बने पैटर्न, दिन के समय इन कीटों को छिपने में मदद करते हैं. नर कीट की पूंछ की लंबाई 15 सेमी तक होती है, और पंखों की लंबाई लगभग 20 सेमी होती है.

कॉमेट मॉथ सैटर्निडे (Saturniidae) फैमिली का कीट है, जिसमें मॉथ या पतंगों की करीब 2,300 प्रजातियां शामिल हैं. दुनिया के कुछ सबसे बड़े मॉथ इस फैमिली के हैं. इस प्रजाति को पहली बार 1847 में, फेलिक्स एडौर्ड गुएरिन-मेनविले (Felix Edouard Guerin-Meneville) ने पहचाना और वर्णित किया था.

The comet moth is one of the world's largest silk moths, with a wingspan of 20 cm and a tail span of 15 cm



