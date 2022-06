खतरा भांपते ही ये कैटरपिलर बदल लेता है शक्ल, बन जाता है सांप!

प्रकृति ने कुछ जीवों को आक्रामक बनाया, कुछ को सरल. लेकिन जो आक्रामक नहीं थे उन्हें आक्रमण से बचने के हुनर दिए. कई जानवर शिकार होने से बचने के लिए खुद को अपने आसपास के वातावरण में ढाल लेते हैं. तो कई ऐसे भी हैं जो खतरनाक जानवरों की मिमिक्री करते हैं. लेकिन बात अगर हेमरोप्लैन्स ट्रिप्टोलेमस (Hemeroplanes triptolemus) मॉथ (Moth) की करें, तो बन जाता है सांप.

जी हां, इस मॉथ की खासियत यही है कि अपनी कैटरपिलर अवस्था में खुद को किसी भी खतरे से बचाने के लिए, ये एक सांप में बदल जाता है. जाहिर है एक सांप को देखकर कोई भी इसके नज़दीक नहीं जाएगा, बल्कि डरकर खुदी ही दूर चला जाएगा. हालांकि, करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि यह 'सांप' बेहद छोटा है.

हेमरोप्लैन्स मॉथ, स्पिंगिडे (Sphingidae) फैमिली से है, जो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और मध्य अमेरिका के कई हिस्सों में पाया जाता है. आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये सांप के मुंह वाला हिस्सा, इस कैटरपिलर का मुंह नहीं है. बल्कि ये तो इसका पिछला हिस्सा है. कैटरपिलर का मुंह उसके अगले हिस्से में है जो टहनी से चिपका है.

यह कैटरपिलर सिर्फ सांप की तरह दिखता ही नहीं, बल्कि उसकी तरह व्यवहार भी करता है. अगर कोई इसके करीब जाता है तो, ये अपना पिछला हिस्सा सामने की तरफ फेंकता है. और पिछले- निचले हिस्से को ऊपर करता है, जो सांप के मुंह के आकार का दिखता है. जब कैटरपिलर आराम कर रहा होता है, तो यह डरावना हिस्सा उसके नीचे छिपा रहता है. खतरा देखते ही, कैटरपिलर का पिछला हिस्सा फूलकर डायमंड के आकार का सिर बना लेता है. जब यह पूरी तरह से फूल जाता है, तो सांप की 'आंखों' जैसी आकृति भी दिखाई देती है.

कई जानवरों के शरीर पर आंख जैसे धब्बे होते हैं. ज्यादातर जानवरों में इन 'आंखों' के बारे में कहा जाता है कि इनकी वजह से शिकारी इनपर हमला करने से डरते हैं, यह 'आईस्पॉट' शिकार में मदद कर सकता है. ये खासकर तितलियों और कीटों में पाए जाते हैं.

This caterpillar, Hemeroplanes triptolemus



When disturbed, it draws in air through holes known as sphiracles inflating its diamond shaped snakes ‘head’ which is actually the underside, complete with eye spots and even light reflections



📹Andreas Kay https://t.co/uB1bNTGeag pic.twitter.com/FLiL42y1cj