Happy Christmas: दिमाग की सेल्स में किया गया साइंटिफिक लोचा तो बन गया चमकता हुआ क्रिसमस ट्री

कल यानी 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस है. खुशियों और रोशनी का त्योहार है. हमारे शरीर में भी हरे और लाल रंग की कोशिकाएं होती हैं, जो क्रिसमस का पेड़ बना देती हैं. असल में यह तस्वीर एक साइंटिस्ट के ट्वीट से ली गई है, जो उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे तैयार किया है. आइए आपको बताते हैं इस पूरे प्रोसेस की असली कहानी क्या है?

इंसानी शरीर के क्रिसमस ट्री को बनाने वाले मैथियस विक्टर मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में HHMI Hanna Gray पोस्टडॉक फेलोशिप कर रहे हैं. इनके काम का फील्ड न्यूरोडीजेनरेशन और स्टेम सेल बायोलॉजी है. उन्होंने अपनी स्लाइड में iPS (Induced Plutipotent Stem Cells) डिराइव्य माइक्रोग्लिया लाइक सेल्स को ब्रेन ऑर्गेनॉयड्स में ट्रांसप्लांट कर दिया. इसके बाद नजारा आपके सामने है. लाल रंग के माइक्रोग्लिया सेल्स हरे रंग के ब्रेन ऑर्गेनॉयड्स के बीच तैरते दिखे. अंतर दिखाने के लिए इन कोशिकाओं को अलग-अलग रंग की रोशनी से रंग दिया.

Feliz Navidad

Prospero Ano y Felicidad.



I wanna wish you a Merry Christmas

I wanna wish you a Merry Christmas

I wanna wish you a Merry Christmas

From the bottom of my 96-well plate! 🔬🧠🤓



iPS-Derived microglia-like cells (red) transplanted into Brain Organoids (green). pic.twitter.com/MT1uJF7clB