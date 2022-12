सबसे बुजुर्ग नर ओरंगुटान Rudi Valentino का अमेरिका में निधन, उम्र थी 45 साल

उत्तरी अमेरिका का सबसे बुजुर्ग नर ओरंगुटान रूडी वैलेंटिनो (Rudi Valentino) अब इस दुनिया में नहीं रहा. 45 साल के रूडी ने दिसंबर के शुरुआत में ही अपना 45वां जन्मदिन मनाया था. उसकी मौत ह्यूस्टन चिड़ियाघर में हुई. उसकी मौत से कुछ दिन पहले ही उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी.

ह्यूस्टन चिड़ियाघर की प्रवक्ता जेसिका रीस ने कहा कि रूडी को दिल की बीमारी थी. वह दवाइयां खा रहा था. मौत वाले दिन शुरुआत में वह सबसे सामान्य तरीके से पेश आ रहा था. उसने अपने बाड़े के बाहर समय बिताया. लोगों से बातचीत कर रहा था. कहीं से भी उसके शरीर में या हरकतों में धीमापन महसूस नहीं हो रहा था. लेकिन बाड़े का ख्याल रखने वाले लोगों ने चिड़ियाघर बंद करते समय देखा कि उसके शरीर में कोई हरकत नहीं है. यहां देखिए Rudi का बर्थडे Video

जेसिका रीस ने बताया कि उसने सुबह मुझसे रूटीन जांच के दौरान एक्स्ट्रा कूकीज की मांग भी की थी. कूकीज खाने के बाद वह सोने चला गया था. थोड़ी देर आराम करने के बाद अपनी 42 वर्षीय मादा केली के साथ बाड़े के बाहरी हिस्से में आया. केली लगातार अपने रूडी के आसपास ही थी. वह नजर रख रही थी कि कहीं रूडी को कुछ हो तो नहीं रहा है. रूडी का जन्म 8 दिसंबर 1977 को टेक्सास के ब्राउन्सविले स्थित ग्लैडीज पोर्टर चिड़ियाघर में हुआ था.

रूडी को बाद में ह्यूस्टन चिड़ियाघर भेज दिया गया था. यहां आने के बाद वह ओरंगुटानों का ब्रांड एंबेसडर बन गया था. ओरंगुटान अब विलुप्त होने की कगार पर हैं. आमतौर पर ये बोर्नियो और सुमात्रा के द्वीपों पर पाए जाते हैं. जंलग में ओरंगुटानों की उम्र 30 से 40 साल ही होती है. क्योंकि उन्हें जहरीले और बड़े खतरनाक शिकारी जानवरों का खतरा रहता है.

