छह महीने अंतरिक्ष में बिताकर वापस लौटे चीन के 3 एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस स्टेशन का काम जारी

चीन के तीन अंतरिक्ष यात्री रविवार को शिनजो-14 स्पेसक्राफ्ट (Shenzhou-14 spacecraft) के रीएंट्री कैप्सूल से पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं. चीन अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, जिसके निर्माण कार्य में ये तीनों अंतरिक्ष यात्री पिछले 6 महीने से लगे हुए थे. अब ये अपने हिस्से का काम खत्म करके सफलतापूर्वक वापस लौट आए हैं.

ये तीनों अंतरिक्ष यात्री हैं- कमांडर चेन डोंग (Chen Dong), लियू यांग (Liu Yang) और कै ज़ुझे (Cai Xuzhe). चीन का स्पेस स्टेशन अपने अंतिम चरणों में ही है. ये तीनों अंतरिक्ष यात्री वहां इसपर काम कर रहे थे, जो नवंबर में पूरा हो गया था. जानकारी के मुताबिक, ये तीनों अंतरिक्ष यात्री वापस आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं.

कैप्सूल रात 8:09 बजे उत्तरी चीन के मंगोलिया क्षेत्र के डोंगफेंग (Dongfeng) साइट पर उतरा. यह मिशन 5 जून को शुरू हुआ था जिसे सफल बताया गया है. लैंडिंग साइट पर कर्मचारियों ने थके हुए क्रू को एक-एक करके सुरक्षित बाहर निकाला.

चीन ने स्पेस स्टेशन पर बाकी का काम संभालने के लिए, बुधवार को स्पेसक्राफ्ट शेन्ज़ो-15 (Shenzhou-15), या 'डिवाइन वेसल' (Divine Vessel) से तीन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेजा. जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च-2F रॉकेट से शेन्ज़ो-15 ने उड़ान भरी थी.

स्पेस स्टेशन ऐसेम्बल करने के लिए चीन ने 11 मिशन प्लान किए थे, शेन्ज़ो-15, उन्हीं 11 मिशनों में से आखिरी था. चीन के स्पेस स्टेशन को चीन में "सेलेस्टियल पैलेस"(Celestial Palace) कहा जाता है. हालांकि, इसका नाम तियांगोंग स्पेस स्टेशन है. इसका पहला मिशन अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया था.

Three Chinese astronauts landed back on earth on Sunday on board the re-entry capsule of the Shenzhou-14 spacecraft, state broadcaster CCTV reported, bringing to an end a six-month mission on China's space station. https://t.co/Zpo9pxhzSa