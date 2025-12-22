scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 22 December 2025: धैर्य बनाए रखें, उच्च अधिकारी प्रभावित हो सकते है

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 22 December 2025: तय समय सीमा के अंदर कार्य को बखूबी पूरा किया जा सकता है. बड़े अवसरों की प्राप्ति छोटे छोटे कार्यों की सफलता पर निर्भर करती है

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या(Virgo):-
Cards:- Temperance
धैर्य ,संयम और आत्मविश्वास कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है. इस बात को समझे. जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी और गुस्सा कार्यों में परेशानी खड़ी कर सकता है. व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करें. अपशब्दों का प्रयोग बोलचाल में न करें. इस समय जिस परियोजना पर कार्य कर रहे हैं.  उसमें धैर्य और संयम से कार्य करने की आवश्यकता पड़ सकती है. परिजनों की चिड़चिड़ाहट कार्य की अधिकता के कारण हो सकती है. व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन लाएं. जल्द ही कार्य क्षेत्र में और नए अवसर आते नजर आएंगे. लापरवाही के चलते अच्छे अवसरों से वंचित हो सकते है.  

आपकी योग्यता और काबिलियत से उच्च अधिकारी प्रभावित हो सकते है. नए कार्यों को अच्छे से समय लेकर पूरा करें. तय समय सीमा के अंदर कार्य को बखूबी पूरा किया जा सकता है. इस विचार को मन में बनाए रखें. बड़े अवसरों की प्राप्ति छोटे छोटे कार्यों की सफलता पर निर्भर करती है. सामने वाले के मन में स्वयं के प्रति विश्वास जाग्रत करें. 

स्वास्थ्य: सर्दी जुकाम को मामूली समझ कर सिर्फ घरेलू उपचार तक ही खुद को सीमित न रखें. 

सम्बंधित ख़बरें

नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, सेहत का रखेंगे ध्यान
घमंड न करें,  अपने खर्चों पर निगाह रखें
पदोन्नति मिल सकती है, जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है
सकारात्मक वातावरण बनाएंगे, पिकनिक पर जा सकते हैं
ज्यादा चिंता न करें, आर्थिक परेशानी होगी दूर

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया हुआ उधार इस समय वापस नहीं मिल पा रहा है.  इस बात को लेकर व्यर्थ का तनाव न करें. थोड़ा धैर्य बनाए रखें. 

रिश्ते: अपने छोटे-मोटे झगड़ों को परिवार के समक्ष रखने की जगह उन्हें स्वयं ही बातचीत करके सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement