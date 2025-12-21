Kanya Tarot Rashifal 21 December 2025: रिश्तों में मजबूती आएगी, सरकारी नौकरी की संभावना

कन्या (Virgo):-

Cards:-Two of wands

राजनीति में अपनी पहचान बना सकते है. घर में दूर से कोई अतिथि आ सकता है. कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते है. विद्यार्थी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते है. इस समय ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है. यदि कोई कार्य अभी तक पूरा नहीं कर रहे है तो उसको पहले पूरा कीजिए. बाद में कार्य को लेकर कोई निर्णय आपके विरुद्ध जा सकता है.

अपनी दिनचर्या को बेहतर करें. आलस्य की आदत को बदलें. यदि कोई योजना पर लंबे समय से स्वीकृति नहीं मिली थी. तो अब जल्द ही आपको खुशखबरी मिल सकती है. किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते है. कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. कार्यों में कुछ दुविधा आ सकती है. व्यवसाय में कड़ी मेहनत अच्छा प्रतिफल लेकर आ सकती है. व्यवसाय वृद्धि के लिए किसी अच्छे साझेदार की तलाश कर सकते है. किसी सहयोगी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है. जिससे सामने वाला गुस्सा हो सकता है. सामने वाले को मनाने का प्रयास कर सकते है.

स्वास्थ्य:सिर में लग सकती है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति: सरकारी नौकरी मिल सकती है. व्यवसाय में अच्छा लाभ मिल सकता हैं.

रिश्ते: पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी. संतान की आदतों से परेशान हो सकते हैं.





