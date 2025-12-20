scorecardresearch
 
Kanya Tarot Rashifal 20 December 2025: व्यर्थ के खर्चे न करें, नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 20 December 2025: विदेश से कोई करीबी व्यक्ति या रिश्तेदार के आने से प्रसन्नता होगी. उसकी तरफ से आपको उसके व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकता हैं.

कन्या (Virgo):-

Cards:-The World

कुछ छोटे-बड़े परिवर्तन जीवन में आ रहे है. जिसके चलते आर्थिक,मानसिक और सामाजिक स्थितियां प्रभावित हो सकती हैं. कुछ समय से चली आ रही समस्याएं कम होती दिखेंगी. नौकरी में भी तनाव कम हो रहा है. इस समय व्यवसाय में चली आ रही परेशानियां दूर होती दिखेंगी. अगर अविवाहित हैं,तो विवाह के लिए आपको कहीं दूर से या विदेश से प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. विदेश से कोई करीबी व्यक्ति या रिश्तेदार के आने से प्रसन्नता होगी. उसकी तरफ से आपको उसके व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकता हैं. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि प्राप्त हो सकती है.

प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. आप महसूस करेंगे,कि आप खुद में विश्वास और ईश्वर में आस्था बनाए रखें. सभी कठिन परिस्थितियों से खुद को आसानी से पर लगा सकते हैं. संतान की उच्च शिक्षा के लिए विदेश के संस्थान पर विचार कर सकते है. अपने कार्यों को दूसरे के भरोसे न छोड़े. माता के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें. अनैतिक कार्यों से दूर रहें.

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द को लेकर चल फिर नहीं पा रहे है. इससे कार्य प्रभावित होंगे.

आर्थिक स्थिति: माता की तरफ से कीमती उपहार प्राप्त हो सकता है. व्यर्थ के खर्चे न करें.

रिश्ते:आसपास के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करें. लोगों के साथ मधुर स्वभाव रखें.

