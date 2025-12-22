आज 22 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: रिश्ते संवार पाएंगे, सबका सहयोग बना रहेगा

कन्या - मित्रता बढ़ाने में रुचि रहेगी. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. करीबियों के साथ भेंट भ्रमण के अवसर बनेंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. स्वजनो में सहकार की भावना रहेगी. व्यक्तिगत विषयों में सहज प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ बना रहेगा. उत्साह उमंग से कार्य करेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. अपनों का ख्याल रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय - उद्योग संवार पाएगा. करियर की स्थिति बेहतर रहेगी. हितलाभ अपेक्षित बना रहेगा. पेशेवर प्रशिक्षण पर जोर बढ़ाएंगे. अनुभवियों की सीख सलाह बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

धन संपत्ति - आर्थिक गतिविधियां में सहज रहेंगे. प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे. लाभ अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. वित्तीय कार्यां से जुड़ाव बनाए रखेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. जोखिम उठाने का भाव रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रिय की की खुशी बढ़ाएंगे. परिवार में हर्ष आनंद से रहेंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे. भ्रमण व मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. करीबियों पर विश्वास बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. सबका सहयोग बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य प्राप्ति पर जोर देंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. जीवनशैली बेहतर बनाएंगे.

शुभ अंक : 2 4 5 और 7

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : ओम् नमः शिवाय का जाप करें. भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. अध्ययन बढ़ाएं.

