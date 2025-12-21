scorecardresearch
 
आज 21 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: मामलों में रुचि बढ़ाएं, परिजन प्रसन्न रहेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 21 December 2025, Virgo Horoscope Today: भवन एवं वाहनादि के मामलों में रुचि बढ़ेगी.  सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने से बचें.  आवश्यक विषयों पर ध्यान दें.  व्यर्थ हस्तक्षेप से बचें.

कन्या - व्यक्तिगत मामलों में सक्रियता बनाए रहेंगे.  निजी विषयों पर अधिक फोकस रहेगा.  स्वजनों से मतभेद मुलाकात में रुचि लेंगे.  भावनात्मक संवाद में धैर्य दिखाएंगे. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. अपनों से करीबी बढ़ाएं. विनम्रता और विवेक से काम लेंगे. भवन एवं वाहनादि के मामलों में रुचि बढ़ेगी. सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने से बचें. आवश्यक विषयों पर ध्यान दें. व्यर्थ हस्तक्षेप से बचें. प्रबंधकीय विषयों में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.  पारिवारिक कार्योंं में संतुलन बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय - शासन प्रशासन के मामलों में बेहतर बने रहेंगे.  कार्यगति तेज रहेगी.  सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे.  पेशेवरों से तालमेल बनाए रखेंगे.  नेतृत्व के निर्देशों की अनदेखी से बचेंगे. 

धन संपत्ति- सुविधा संसाधनों में वृद्धि पर ध्यान देंगे.  पेशेवरता और नियमितता बनाए रखेंगे.  जिद व अहंकार में न आएं.  उपयोगी वस्तुओं की खरीदी पर जोर होगा.  पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में सहज रहें. व्यक्तिगत विषयों में अधिक समय देंगे. संबंधों में सामंजस्य लाएं. अपनों की खुशी का ख्याल रखें.  बड़बोलेपेन से बचें.  रिश्ते निभाएं.  आशंकाओं में न आएं. बहस विवाद टालें.  पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ाएं.  परिजन प्रसन्न रहेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. अफवाह को अनदेखा करें. पूर्वाग्रह से बचें. भेदभाव से दूर रहें.  हर्ष आनंद बना रहेगा.  स्वास्थ्य जांच नियमित कराएं. 

शुभ अंक : 1 3 5 और 6
शुभ रंग : पिस्ता के समान

आज का उपाय : भगवान भास्कर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें.  मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें.  बड़प्पन रखें. 
 

