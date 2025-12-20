आज 20 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी मजबूत, सूझबूझ से बढ़ेंगे आगे

कन्या - घरेलु मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. परिवार से करीबी के प्रयास तेज करेंगे. निजी मामलों पर ध्यान बढ़ेगा. प्रबंधन पर जोर होगा. प्रतिभा प्रदर्शन पर बल देंगे. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. आर्थिक मजबूती का लाभ उठाएंगे. नवीन भवन व वाहन की खरीदी पर विचार कर सकते हैं. स्वार्थ की भावना से बचें. संबंधियों को आदर देंगे. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. समकक्ष वर्ग सहयोगी रहेगा. संकीर्णता को त्यागें. बड़प्पन व विनम्रता से काम लें.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में बड़ों का सम्मान रखें. कामकाजी व्यवस्था को बल दें. प्रबंधन पर फोकस बना रहेगा. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. शासन के मामले अनुकूल रहेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्य व्यापार मजबूत रहेगा. लाभ संवार पर रहेगा. पद प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में जिम्मेदारीपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पारिवारिक व्यवसाय पर ध्यान देंगे. व्यवस्था संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी चर्चाओं में उत्साह बना रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. भावनात्मक असहजता से बचेंगे. जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें. घरवालों से करीबी रखें. अतिउत्साह में न आएं. मित्रों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. पारिवारिक रिश्तों पर ध्यान दें. परिजनों संग सुख संवाद बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- निजता पर बल होगा. संबंधों में विश्वास बढ़ाए रहेंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. खानपान सामान्य रहेगा. रक्तचाप की जांच कराएं. मनोबल ऊंचा रखें.

शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल और तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----