Vrishabh Tarot Rashifal 30 November 2025: संयम रखें, सही फैसले आपको सफलता दिलाएंगे

वृषभ (Taurus):-

Cards:- The Chariot

और पढ़ें

मन की चंचलता पर नियंत्रण रखें.अतीत की किसी गलती का पछतावा हो सकता हैं.मन के शुद्धिकरण के लिए अध्यात्म का सहारा लेंगे. स्वप्रयास द्वारा सफलता निश्चित की जा सकती हैं.सकारात्मक सोच से जीवन में बदलाव संभव हैं.पिछली घटनाओं से विचलित हो सकते हैं.परिवार में संपत्ति को लेकर मतभेद हो सकते हैं. किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.जो आपकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास कर सकता है. ऐसी स्थिति में सामने वाले की मंशा को समझने की कोशिश करें.लोगों के साथ अपने निजी बातों को साझा ना करें. किसी के विवाद में सोच समझ कर बीच बचाव करें.व्यावसायिकों लेकर कुछ यात्राएं करना पड़ सकती हैं.जिद्द और अधीरता के चलते गलत निर्णय न लें.अनैतिक तरीकों से किसी कार्य को पूरा न करें.रुके हुए कार्यों को पूरा करें.समय पर सही निर्णय ले सकते है.किसी बड़ी परियोजना में शामिल हो सकते हैं.विदेश यात्रा को लेकर संदेह हो सकता हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: बदलते मौसम में तबियत का ख्याल रखें.ठंडी चीजों के सेवन से बचे.

आर्थिक स्थिति: अचानक से धनलाभ हो सकता है. निजी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदल सकते है.

रिश्ते: परिवार के साथ रिश्ते बिगड़ सकते है.सामने वाले की भावनाओं को अनदेखा कर सकते हैं.



---- समाप्त ----