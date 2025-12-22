scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 22 December 2025: सकारात्मक वातावरण बनाएंगे, पिकनिक पर जा सकते हैं

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 22 December 2025: किसी कार्य की शुरुआत हो कुछ समय से अटकी हुई थी. जो आर्थिक स्थिति के कारण हो सकती है. इस समय इस शुरुआत को आगे ले जाए कि योजना बना सकते है.

वृषभ (Taurus):-
Cards:- The Star
विचारों में सकारात्मकता लाएं. नए कार्यों की शुरुआत कर सकते है. व्यस्तता बढ़ सकती है. व्यर्थ के कार्यों से दूर रहें. अपने ऊपर लोगों की अपेक्षाओं का बोझ न उठाएं. जीवन में निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहें. अपने आसपास का नकारात्मक  वातावरण को खुद पर हावी न होने दें. जो बीत चुका उन यादों से बाहर आएं. किसी कार्य की शुरुआत हो कुछ समय से अटकी हुई थी. जो आर्थिक स्थिति के कारण हो सकती है. इस समय इस शुरुआत को आगे ले जाए कि योजना बना सकते है.

अपने विचारों में संतुलन बनाए रखें. इससे आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता जरूर प्राप्त होगी. अपने ईश्वर पर विश्वास हमेशा बनाए रखें. ईर्ष्यालु और व्यर्थ की बातें करने वाले लोगों से  दूर रहें. लोगों के ऊपर अपने कार्यों को लेकर निर्भरता कम करें. सामने जो भी स्थिति हो,उसका डटकर मुकाबला करें. समाधान स्वयं ही निकल आएंगे. 


स्वास्थ्य:इस समय पाचन संबंधी और नींद संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. खानपान में परिवर्तन करें. 

आर्थिक स्थिति: कार्यक्षेत्र में सफलता के पश्चात अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. 

रिश्ते: परिवार में शामिल सभी परिजनों को लेकर कहीं पिकनिक जाने की योजना की तैयारी कर सकते हैं. 

