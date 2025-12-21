scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 21 December 2025: लंबी दूरी के रिश्ते परेशानी करेंगे, खानपान में सुधार लाएं

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 21 December 2025: प्रिय के साथ रिश्ते सुधारें. दिल और दिमाग के बीच सामंजस्य बैठाएं. किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर प्रिय/जीवनसाथी के बारे में गलत राय न बनाएं.

वृषभ (Taurus):-
Cards:- The Chariot 
भावनाओं में बहकर कोई कार्य न करें. आलस्य में बहकर काम को कल पर नहीं टालें. कार्यों की गति धीमी हो सकती है. दूरस्थ स्थान की यात्रा कर सकते है. जो लोग अकेले है. उनकी जल्द ही एक अच्छे जीवनसाथी से मुलाकात हो सकती है. किसी नई परियोजना में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा. अपने रहन सहन में सुधार ला सकते है. प्रिय के साथ रिश्ते सुधारें. दिल और दिमाग के बीच सामंजस्य बैठाएं. किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर प्रिय/जीवनसाथी के बारे में गलत राय न बनाएं.

दुविधा होने पर सामने वाले से खुलकर बात करें. समस्या स्वत:ही सुलझ जाएगी. मित्रों या सहयोगियों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. किसी के लापरवाह और अनिश्चित बर्ताव से चिढ़ सकते है. रुके हुए कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास मुश्किल लग सकता है. लेकिन इस स्थिति में जल्द ही सफलता प्राप्त करें. परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह हो सकते है. 

स्वास्थ्य: अपने खानपान में सुधार लाएं. सेहत की अनदेखी न करें. 

आर्थिक स्थिति: कुछ अच्छी योजनाओं लाभ दे सकती है. खर्चों को सीमित करें. 

रिश्ते: करीबी लोगों के साथ वक्त बिताएंगे. लंबी दूरी के रिश्ते परेशानी करेंगे. 

---- समाप्त ----
