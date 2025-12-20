Vrishabh Tarot Rashifal 20 December 2025: खानपान में परहेज करें, व्यायाम जरूरी है

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Nine of pentacles

कुछ तनाव रिश्ते में आ सकता है. पैसों के लेनदेन को लेकर तनाव हो सकता है. बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का प्रयास किया जा सकता है. किसी बड़ी परियोजना में सहायक का पद प्राप्त हो सकता है. कार्य की अधिकता से असंतुष्ट हो सकते है. अतीत की कोई दु:खद घटना की यादें परेशान कर सकती है. इस समय आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर करने की योजना बना सकते है. संतान के साथ उसकी शिक्षा पर बात कर सकते है. संतान के विवाह की चिंता हो सकती है. परिवार के बुजुर्ग लोगों के साथ कहीं भ्रमण की तैयारी करेंगे.

सामने वाले की सलाह परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है. प्रिय के साथ रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है. भाग्य के भरोसे ना रहे. अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी कमी लग रही है. किसी की गलत बात का समर्थन न करें. किसी के झूठ में साथ न दे. अपनी आमदनी और खर्चे में संतुलन बनाएं. इस बात का ध्यान रखें. कि आपके कार्यों से कोई दुःखी न हो. लापरवाही से कार्यों को पूरा न करें. जल्दबाजी में दुर्घटना हो सकती है.

स्वास्थ्य:दिनचर्या को नियमित करें. खानपान में परहेज करें. व्यायाम जरूरी है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आमदनी से कम खर्च करें.

रिश्ते:मित्र के विवाह में किसी व्यक्ति से अच्छा खासा विवाद हो सकता है.

