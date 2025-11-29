scorecardresearch
 
आज 29 नवंबर 2025 वृष राशिफल: अवसरों को बल मिलेगा, स्पर्धा बनाए रखेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 29 November 2025, Taurus Horoscope Today: बड़ों का समर्थन बना रहेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्योंं को समर्थन मिलेगा. उद्योग व्यापार के मामले संवारेंगे. जिम्मेदारें से भेंट मुलाकात में संकोच कम होगा.

वृष - सत्ता और प्रबंधन के मामले बेहतर बने रहेंगे. अधिकारियों से सकारात्मक सहयोग की स्थिति बनी रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. पैतृक पक्ष को बेहतर बनाए रखेंगे. साथियों के प्रति सहकार का भाव बनाए रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. बड़ों का समर्थन बना रहेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्योंं को समर्थन मिलेगा. उद्योग व्यापार के मामले संवारेंगे. विविध विषयों में पहल पराक्रम रखेंगे. जिम्मेदारें से भेंट मुलाकात में संकोच कम होगा.

नौकरी व्यवसाय- शासन प्रशासन से जुड़ाव और लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा. सफलता प्रतिशत को संवारेंगे. सत्ता प्रबंधन पर जोर होगा. करियर व्यवसाय में तेजी रहेगीं. सूझबूझ भरा जोखिम उठाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रयास बेहतर बने रहेंगे. इच्छित लाभ के मौके बनेंगे. विभिन्न मामले हितकर रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहेंगे. उद्योग व्यापार के कार्य बनेंगे. अवसरों को बल मिलेगा. स्पर्धा बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के लोगों से भावनात्मक चर्चाओं में पहल बनाए रखेंगे. करीबियों व परिजनों में तालमेल रहेगा. स्पष्ट व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. घर परिवार में अतिथि घर आ सकते हैं. संबंध मजबूत बनाए रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख रहेगा. प्रियजन से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान उच्च स्तरीय बना रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. सम्मान में वृद्धि होगी.
शुभ अंक : 2 4 6 और 8
शुभ रंग : सिल्वर
आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. संवाद बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
