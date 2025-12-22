scorecardresearch
 
आज 22 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: आत्मबल बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 22 December 2025, Taurus Horoscope Today: कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बनी रहेगी. पेशेवर कार्यां से जु़डेंगे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे.पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. साहस पराक्रम बना रहेगा. 

taurus horoscope
वृष - भाग्य के बल से शुभकार्यां को बढ़ावा मिलेगा. लाभ एवं महवत्पूर्ण कार्य संवारने में आगे रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में पहल बनाए रखेंगे. चहुंओर बेहतर स्थिति रहेगी. धर्म आस्था में वृद्धि होगी. तेजी से कामकाज में सुधार आएगा. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. उच्च शिक्षा पर बल रहेगा. भावनात्मक मामलों में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. परस्पर सहजता बढ़ाएंगे. सभी मामलों में संतुलन रखेंगे. योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएं. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. 


नौकरी व्यवसाय - कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बनी रहेगी. सभी मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवर कार्यां से जु़डेंगे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाविता रहेगी. 

धन संपत्ति- आर्थिक जोखिम लेने की सोच बढ़ेगी. विविध वित्तीय मामले पक्ष में रहेंगे. चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. 

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. प्रेम स्नेह के प्रयासों में उत्साह बनाए रहेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. परस्पर विश्वास को बल मिलेगा. अड़चन अवरोध दूर होंगे. वादा निभाने में आगे रहेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मबल बढ़ा रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. 

शुभ अंक : 2 4 7 और 6
शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. अध्यात्म बढ़ाएं.

