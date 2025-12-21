आज 21 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: जोखिम से बचें, प्रलोभन में न आएं

वृष - समय औसत प्रभाव का बना हुआ हैं. महत्वपूर्ण मामलों में सतर्कता बरतें. करियर व्यापार में सूझबूझ बढ़ाएं. अपरिचितों की बातों में न आएं. बहकावे से बचें. जल्दबाजी में चर्चा समझौते न करें.भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नवीन प्रयासो में सहजता दिखाएंगे.आकस्मिक स्थिति का सामना कर सकते हैं. जोखिमपूर्ण कार्योंं से बचेंगे. मितभाषी रहें. अपरिचितों से दूरी रखें. सामान्य बातों व सीखों को अनदेखा न करें. सूझबूझ और सजगता से कार्य संवारें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में बड़ों की सीख अपनाएं. लापरवाही व ढिलाई न बरतें. स्मार्ट वर्किंग की नीति रखें. पेशेवरता व निरंतरता बढ़ाएं. जिम्मेदार व्यवहार बनाए रखें. जोखिम से बचें. प्रलोभन में न आएं.



धन संपत्ति- धन संग्रह पर ध्यान दें. व्यवस्था बनाए रहें. व्यक्तिगत खर्च बढ़ सकता है. लाभ प्रतिशत साधारण रहेगा. परिस्थितियां मिश्रित बनी रहेंगी. प्रलोभन व अन्य के प्रभाव में आने से बचेंं. बजट के अनुसार चलें.

प्रेम मैत्री- लोगों से संबंध सुधारें. सहजता की कोशिश बढ़ाएं. बड़ों का सम्मान करें. जरूरी सूचनाएं प्राप्त हांगी. गरिमा गोपनीयता पर जोर दें. रिश्तों में सहजता बनाए रखें. मन की बात स्पष्टता से कहें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें.



स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार मधुर बनाए रखें. व्रत संकल्पों को पूरा करें. खानपान में सात्विक रहें. विनम्रता से काम लें. जिद त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : भगवान भास्कर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. सहयोग की भावना रखें.



---- समाप्त ----