scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 20 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले पैसों की बचत पर देंगे ध्यान, आदर सत्कार का भाव रखेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 20 December 2025, Taurus Horoscope Today: अपनों के साथ समय और सूचनाएं साझा करेंगे. परिजन मदद को तत्पर रहेंगे. कामकाज में लापरवाही नहीं दिखाएं. सबके प्रति क्षमाभाव रखें. करियर व्यापार सामान्य बना रहेगा.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - सहजता और धैर्य से विभिन्न कार्या में निरंतरता बनाए रखने का समय है. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखें. सजगता व सूझबूझ से लक्ष्य की ओर बढते रहें. अपनों के साथ समय और सूचनाएं साझा करेंगे. परिजन मदद को तत्पर रहेंगे. कामकाज में लापरवाही नहीं दिखाएं. सबके प्रति क्षमाभाव रखें. करियर व्यापार सामान्य बना रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखें. अधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सद्व्यवहार बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. मितभाषी बने रहें.

नौकरी व्यवसाय- सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. विभिन्न विषयों में नियमितता बनाए रखेंगे. योजनाओं को पूरा करने पर जोर होगा. कामकाज का दबाव रहेगा. परिणाम पूर्ववत् बने रहेंगे. भेंटवार्ता में सतर्कता रखें.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ का प्रतिशत साधारण बना रहेगा. पेपरवर्क से समझौता नहीं करेंगे. बचत की कोशिश बनी रहेगी. अप्रत्याशित घटनाक्रम खर्च बढ़ाएगा. जिम्मेदारों की सीख सलाह पर ध्यान देंगे. जिद में नहीं आएं.

सम्बंधित ख़बरें

सबका साथ पाएंगे, भेंट मुलाकात असरदार रहेगी
वृष: शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ काम की योजना बनेगी
वृषभ राशि वाले कार्यक्षेत्र में करेंगे उम्दा प्रदर्शन, सामूहिक कार्यों में रहेंगे बेहतर
वृष: भाग्य का साथ मिलेगा, पैसा आपके पास आएगा
वृषभ राशि वालों का महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर रहेगा फोकस, टीम में भी पाएंगे मजबूती

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनाए रखें. भेटवार्ता में उतावली न दिखाएं. सहकार पर जोर दें. समय लेकर भेंट मुलाकात के लिए जाएं. अपनों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. आदर सत्कार का भाव रखेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. संवाद में सजग रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में असहज न हों. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. बड़प्पन से काम लें. चर्चा में स्पष्टता रखें. भावनात्मक मजबूती से काम लें.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 6 और 8

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

आज का उपाय : बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल और तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. विनय विवेक रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement