Vrishchik Tarot Rashifal 22 December 2025: चीजों की सुरक्षा अवश्य करें, मानसिक तनाव में ना पड़ें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 22 December 2025: कार्य क्षेत्र में जिद्दी और गुस्सैल व्यवहार के कारण  सहयोगी कतरा सकते हैं. अपने व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करें.अपनी वाणी में अपशब्दों को दूर करें.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Five of Cups
जीवनसाथी के गलत निर्णय के कारण परिजनों के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है धन निवेश में हानि हो सकती है. वर्तमान जीवन से संतुष्टि नहीं हो पा रहे है. कार्य क्षेत्र में जिद्दी और गुस्सैल व्यवहार के कारण    सहयोगी कतरा सकते हैं. अपने व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करें. अपनी वाणी में अपशब्दों को दूर करें. अपनी वाणी को संयमित रखें.

इससे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. बार बार किसी से हुई मुलाकात प्रेम में तब्दील हो सकती हैं. इसी सोच बन सकती है. बुजुर्ग लोगों का सम्मान करेंगे. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर परिजनों के साथ जाने की तैयारी कर सकते हैं. जो बीत चुका है. उन यादों को जीवन में शामिल करने से बचें. आगे जो भी होगा. उसके लिए खुद को मजबूत और आत्मविश्वासी बनाएं रखें. जीवनसाथी के साथ अच्छा व्यवहार करें. कुछ ऐसे कार्यों को किया जा सकता है. जो आपको लोगों की नजरों में ले आएं. 

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण भूख न लगने की समस्या हो रही है. इस समय  विश्राम और खानपान का ध्यान रखें. 

आर्थिक स्थिति:भीड़भाड़ में कीमती सामान जैसे मोबाइल और पर्स की सुरक्षा अवश्य करें. 

रिश्ते: दूसरों से झूठ बोलकर अपनी वाहवाही ना करवाएं.  सामने वाले को आपका महत्व स्वयं  समझने दे. 
 

---- समाप्त ----
