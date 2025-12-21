scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 21 December 2025: लिखा पढ़ी करके पैसा उधार दें, विवाद से बचें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 21 December 2025: जिद्दी और अड़ियल रवैए को दरकिनार करें. खाली समय में नई योजनाएं पर विचार करें. कुछ पुरानी योजनाओं का अवलोकन भी कर सकते है

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Four of swords
भगवान की भक्ति में खूब मन लगेगा. इस समय मन ऊर्जा और उत्साह से भरपूर बना हुआ है. कार्य की अधिकता मानसिक ओर शारीरिक तनाव  को बढ़ा रही है. इस समय तनाव मुक्ति के लिए कुछ समय कार्य से अवकाश ले सकते है. ध्यान और योग से मन को शांत बनाने का प्रयास कर सकते हैं. जिद्दी और अड़ियल रवैए को दरकिनार करें. खाली समय में नई योजनाएं पर विचार करें. कुछ पुरानी योजनाओं का अवलोकन भी कर सकते  है. किसी के साथ विवाद को ज्यादा तूल न दें.

शांति से समस्या को हल करने का प्रयास बेहतर रहेगा. समय से कार्य को पूरा करें. कार्यों में आ रही रुकावट कार्य की गति धीमी कर सकती है. कार्य में हो रही अपनी कमी को समझने का प्रयास करें. इस बात को अनदेखा न करें, कि आप कोई गलती कर सकते हैं. अपने साथी के नजरिए को नजरंदाज न करें. सामने वाले की बात को तवज्जो दें. जीवनसाथी की  तबीयत चिंता का कारण बन सकती है. प्रिय के गुस्से को समझने का प्रयास करें. कार्यों को अनैतिक तरीकों से पूर्ण न करें. भविष्य की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. संतान की गलत लोगों से दोस्ती परेशान कर सकती हैं. 

स्वास्थ्य: जीवन में तनाव कम करने का प्रयास करें. अपनी रुचि के कार्यों से तनाव को दूर किया जा सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

थोड़ा सावधान रहें,खर्चों को सीमित करें
रिश्तों में मजबूती आएगी, सरकारी नौकरी की संभावना
विदेश में नौकरी लग सकती है, विरोधियों से सतर्क रहें
पैसा फंस सकता है, दखलंदाजी से बचें
नई योजनाएं बन सकती है, जिद्द ,तनाव में ना आएं
Advertisement

आर्थिक स्थिति: धन खर्च की अधिकता रहेगी. लिखा पढ़ी करके पैसा उधार दें. 

रिश्ते: ऐसे रिश्तों से दूरी बना सकते हैं. जो स्वार्थवश आपसे जुड़े हों. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement