Vrishchik Tarot Rashifal 20 December 2025: कानूनी संघर्ष में पड़ सकते हैं, सेहत का रखें ध्यान

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Judgement

रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है. अतीत की पुरानी यादों से निकलकर नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं. किसी उच्च अधिकारी के समक्ष आपकी काबिलियत कुछ नए अवसर दिलवा सकती है. कार्य शैली में बदलाव ला सकते है. पुराने विवाद किसी बड़े कानूनी संघर्ष का रूप ले लें. अपने जीवन में आ रहे परिवर्तनों को अपनाए. इस समय आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है. जो जल्द ही जीवनसाथी बन जाएं. जीवन की अनियमितता स्वास्थ्य बिगड़ सकती है.

रुके हुए कार्यों को पूरा करने को लेकर सजग रहे. पारिवारिक संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने का प्रयास कर सकते है. परंपरागत सोच से बाहर आ सकते है. कुछ लोगों की अपेक्षाओं के चलते आर्थिक हानि हो सकती है. इससे तनाव हो सकता है. अपने अहंकार और अहम को रिश्ते के बीच न लाएं. यदि कोई बड़ी गलती हो गई है. तो उसको स्वीकार कर सुधारने की कोशिश कर सकते है. दूसरों को अपने ऊपर हावी न होने दें. गलत लोगों की संगत से थोड़ा दूर रहें.

स्वास्थ्य:ऊंचाई पर फिसलने से चोट लग सकती है. थोड़ा संभलकर चलें.

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ पैसों का लेनदेन परेशानी में डाल सकता हैं. जिसके कारण परिजन नाराज हो सकते है.

रिश्ते: प्रिय का हठ और गुस्सा दोनों चरम पर हो सकते हैं. इस समय शांत रहें.

