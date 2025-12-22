आज 22 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: संवाद बढ़ाएंगे, प्रेम स्नेह पर जोर देंगे

वृश्चिक - साहस से काम लेंगे. सूझबूझ और सक्रियता से उचित जगह बनाए रखेंगे. सामाजिक कार्यां में सहज होंगे. विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ा रहेगा. भाई बंधुओं के साथ विश्वास बढ़ेगा. विभिन्न कार्यां में तेजी लाएंगे. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. दान धर्म बढ़ाएंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. वित्तीय मामलों में आगे रहेंगे. विविध प्रयासों पर जोर रहेगा. पेशेवर शुभता का लाभ उठाएंगे.

नौकरी व्यवसाय - कारोबारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. वाणिज्यिक प्रयास बल पाएंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यां से जुडेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ उम्मीद से अच्छा रहेगा. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. वातावरण सकारात्मक रहेगा. भेंटवार्ता को उचित दिशा में बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त हांगी. सुविधाएं बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के प्रति विश्वास बनाए रखें. सहयोग समर्पण का भाव रखें. सबको साथ लेकर चलें. मन की बात रख पाएंगे. लोगों के साथ तालमेल रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. रक्त संबंधियों से सहजता संवाद बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह पर जोर देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान संवरेगा.

शुभ अंक : 2 7 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. पहल बनाए रखें.

