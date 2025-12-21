आज 21 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे,  साहस से काम लेंगे

वृश्चिक - कुल परिवार में सुख से समय बिताएंगे. आसपास हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. उच्च लक्ष्यों को हासिल करेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. महत्वपूर्ण कार्योंं को सूझबूझ व तेजी से पूरा करेंगे. परिजनों का सहयोग समर्थन मिलेगा. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. मधुर व्यवहार बढ़ेगा. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. संकोच दूर होगा. करीबी लोगों के साथ वक्त बिताएंगे. सबका साथ और सहयोग पाएंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्योंं में सक्रियता बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचार रहेगा. श्रेष्ठ प्रयास आगे बढाएंगे. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. साहस से काम लेंगे. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. योजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक कार्य साधेंगे. विविधि मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरों का सम्मान बनाए रखेंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आय और बचत पर ध्यान देंगे. वातावरण लाभप्रद रहेगा.करियर पर फोकस रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सुखदायी माहौल बना रहेगा. भावनात्मक रिश्तों को संवारेंगे. प्रेम एवं स्नेह का पक्ष मजबूत रहेगा. घर संवार पर जोर देंगे. आदर सम्मान का भाव बढ़ेगा. खुशियां बनी रहेंगी. मित्र संख्या बढ़ेगी. मूल्यवान भेंट मिलना संभव है. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंट के अवसर भुनाएंगे. परिजन सहयोगी होंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. उत्साह से भरे रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 5 6

शुभ रंग : चमकदार लाल

आज का उपाय : भगवान भास्कर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. ओम् भास्कराय नमः का जाप करें. अतिथि को आदर दें.



---- समाप्त ----