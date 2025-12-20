scorecardresearch
 
आज 20 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले परंपरागत कार्यों में तेजी से काम करेंगे, परिवार में सबको साथ लेकर चलेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 20 December 2025, Scorpio Horoscope Today: संपत्ति के विविध प्रयास सहज रहेंगे. संग्रह संरक्षण के प्रयासों में सक्रियता रखेंगे. धनधान्य के मामले संवारेंगे. विविध गतिविधियों में तेजी रखेंगे. बैंकिंग के मामले आगे बढ़ेंगे.

वृश्चिक - घर में उत्सव का माहौल रहेगा. महत्वपूर्ण आयोजन की रूपरेखा बनाएंगे. विविध विषयों में अपनों के साथ चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. घरेलु सुख सुविधाओं में वृद्धि पर बल रहेगा. मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति संभव है. परिवार में सबको साथ लेकर चलेंगे. भेंट चर्चा में इच्छित सफलता पाएंगे. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा. बड़प्पन से सबको प्रसन्न रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. अतिथि का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. विनय व विवेक बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय-  करियर व्यापार में उछाल बना रहेगा. परंपरागत कार्यों में तेजी से काम लेंगे. हर ओर बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा.

धन संपत्ति- पैतृक पक्ष मजबूत बना रहेगा. संपत्ति के विविध प्रयास सहज रहेंगे. संग्रह संरक्षण के प्रयासों में सक्रियता रखेंगे. धनधान्य के मामले संवारेंगे. विविध गतिविधियों में तेजी रखेंगे. बैंकिंग के मामले आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. संबंधी सहयोगी बने रहेंगे. कुल परिवार के लोगों से भेंट बढ़ाएंगे. मित्रों के संग सुख के पल बिताएंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सबसे तालमेल रखेंगें. प्रिय से चर्चा होगी. मेहमान का घर आगमन होगा.  खुशियों को बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नियम अनुशासन पर बल बनाए रखेंगे. लोगों से खुशी साझा करेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान व मनोबल ऊंचा रहेगा. सामंजस्य बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 2, 8, 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

आज का उपाय : बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. सोच बड़ी रखें.

---- समाप्त ----
