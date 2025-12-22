scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 22 December 2025: मन की कड़वाहट दूर करें, आर्थिक मदद मिलेगी

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 22 December 2025: लोगों की बातों से इतना ज्यादा प्रभावित न हो. कि आपके कार्य  असफल होने ले.  जीवनसाथी के साथ  प्रेम कुछ लोगों की आंखों में खटक सकता हैं.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु(Sagittarius):-
Cards:- King of wands
लोगों के नकारात्मक विचारों से प्रभावित न हों. लोगों पर अपनी सोच को न थोपें. सामने वाले को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता दें. लोगों की बातों से इतना ज्यादा प्रभावित न हो. कि आपके कार्य  असफल होने ले.  जीवनसाथी के साथ  प्रेम कुछ लोगों की आंखों में खटक सकता हैं.  ऐसे लोगों से बचकर रहें. दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. किसी की बात को बिना सत्यता जांच किए सामने वाले से कोई भी बात या बहस न करें. अपने अंदर आत्मविश्वास एकत्र करें. और साथ ही अपने लिए  गए फैसलों पर दृढ़ता दिखाए. यदि आप किसी बेहतर नौकरी की तलाश में है. तो किसी वरिष्ठ पुरुष  की मदद से मनोनुकूल नौकरी मिल सकती हैं.

 इस समय अत्यधिक सफलता की चाह में काफी कठिन परिश्रम करना पड़ सकता हैं. जिससे बीमार पड़ सकते है. कार्य के साथ आराम भी आवश्यक हैं. इस बात का ध्यान रखें. रिश्तों में आ रही कड़वाहट दूर करें. 

स्वास्थ्य:समय पर भोजन न कर पाने के कारण एसिडिटी हो सकती है. इस स्थिति से बचकर रहने का प्रयास करें. 

सम्बंधित ख़बरें

चीजों की सुरक्षा अवश्य करें, मानसिक तनाव में ना पड़ें
दूसरों पर निर्भरता कम करें, आर्थिक तंगी से होंगे परेशान
धैर्य बनाए रखें, उच्च अधिकारी प्रभावित हो सकते है
नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, सेहत का रखेंगे ध्यान
घमंड न करें,  अपने खर्चों पर निगाह रखें

आर्थिक स्थिति: अपने पिता से नए घर को खरीदने के लिए आर्थिक सहयोग ले सकते हैं. 

रिश्ते: बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें. इनके साथ समय बिताए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement