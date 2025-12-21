scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 21 December 2025: धनलाभ हो सकता है, फिजूलखर्ची न करें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 21 December 2025: संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. प्रिय का दूर कहीं भ्रमण पर जाना दुःखी कर सकता है. सामने वाले को अपनी भावनाओं से अवगत करा सकते है.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Wheel of Fortune 
जीवन का एक अध्याय शुरू हो सकता है. सबकुछ बेहतर प्रतीत हो रहा है. जैसे ईश्वर ने आपके भाग्य में खुशियों के दरवाजे खोल दिए हो. नई परियोजना में अच्छा पद मिल सकता है. लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति अच्छे वेतन वृद्धि के साथ मिलेगी. कुछ यात्राएं करना पड़ सकती है. जो थकान और तनाव दे सकती है. जिसके चलते आपको बेचैनी हो सकती है. पिता से आर्थिक मामलों में मदद ले सकते है. किसी को वादा करने से पहले अपनी उपलब्धता पर विचार करें.

संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. प्रिय का दूर कहीं भ्रमण पर जाना दुःखी कर सकता है. सामने वाले को अपनी भावनाओं से अवगत करा सकते है. जिद्द और गुस्सा कार्यों को बिगाड़ सकता है. पूरे विश्वास से किए गए कार्य अच्छे प्रतिफल देते है. इस बात को ध्यान में रखें. वक्त बेवक्त लोगों को तंग न करें. लोगों को अपनी उदारता और सहृदयता का फायदा न उठाने दें. कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी स्वभाव अच्छी सफलता दिलाएगा. 

स्वास्थ्य : खानपान को बेहतर बनाए. इस समय खट्टी और ठंडी चीजों से परहेज करें. 

आर्थिक स्थिति: कार्य क्षेत्र में अच्छा धनलाभ हो सकता है. फिजूलखर्ची न करें. 

रिश्ते: बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे. सहयोगियों के साथ मित्रता बढ़ेगी. 

