scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 20 December 2025: कार्यों में सफल होंगे, नकारात्मक लोगों से दूर रहें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 20 December 2025: जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा के योग बनेंगे. संतान की उच्च शिक्षा को लेकर चिंतित हैं. किसी बड़े संस्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The High Priestess

किसी करीबी के साथ कोई हादसा होने से मन भयभीत हो सकता है. ईश्वर का आभार व्यक्त कर सकते है. सामने वाला इस दुर्घटना से सुरक्षित निकल आया है. इस बात की खुशी हो सकती है. इस समय उम्रदराज लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं. जीवनसाथी के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधार सकते हैं. किसी आध्यात्मिक गुरु अथवा बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह मार्गदर्शक का कार्य कर सकती है. किसी की सलाह की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं. कार्यों की लगातार सफलता से अहंकार से ग्रस्त हो सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

कानूनी संघर्ष में पड़ सकते हैं, सेहत का रखें ध्यान
दांत दर्द रह सकता है, निवेश सोच-समझ कर करें
व्यर्थ के खर्चे न करें, नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है
विदेश यात्रा हो सकती है, बुरी आदतों में सुधार लाएं
चोरी हो सकती है, व्यवहार मैं बदलाव लाएं

लोगों के साथ कठोर व्यवहार करना दूसरे को नाराज कर सकता हैं. बिना अधिक विचार किए दूसरे की सलाह पर अमल न करें. वर्तमान स्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं. इस समय आगे की योजनाओं को कुछ समय के लिए स्थगित करें. दूसरों पर निर्भर रहकर कार्य को पूर्ण करने का प्रयास न करें. कुछ बड़ी गलतियां हो सकती हैं. सही समय पर कार्य पूर्ण करें. किसी बड़ी परियोजना में अच्छा पद प्राप्त हो सकता है. जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा के योग बनेंगे. संतान की उच्च शिक्षा को लेकर चिंतित हैं. किसी बड़े संस्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: बढ़ते हुए वजन पर काबू पाने का प्रयास करेंगे. जरूरत से ज्यादा मीठा खाना स्वास्थ्य खराब कर सकता है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक फैसलों में सलाहकार की मदद ले सकते हैं. नए मकान की खरीदी पर विचार कर रहे हैं.

रिश्ते: अतीत की यादों से बाहर निकलने का प्रयास करें. नकारात्मक लोगों से दूर रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement