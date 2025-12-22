scorecardresearch
 
आज 22 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: भेंटवार्ता में रुचि दिखाएंगे, महत्वपूर्ण मामले संवारेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 22 December 2025, Sagittarius Horoscope Today: परिवार में हर्ष आनंद का वातावरण बनारहेगा. परस्पर सुख सहकार बढ़ा रहेगा. परिवार के संग स्मरणीय पल बिताएंगे. मन की बात कह पाएंगे

धनु - कुल परिवार में हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. परिजनों से करीबी बढ़ेगी. पारिवारिक विषयों में अच्छा करेंगे. योजनाओं को दिशा देंगे. खानपान का स्तर ऊंचा रहेगा. साज संवार और आकर्षण बनाए रखेगा. आसपास सुखद क्षण निर्मित होंगे. अपनों के आदर सम्मान को बनाकर रखेंगे. मेहमानों का आगमन बढ़ेगा. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. परिवार में समय देंगे. अपनों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. प्रबंधन को बल मिलेगा. सभी से भाईचारा बढ़ाएंगे. 

नौकरी व्यवसाय - पेशेवरजन परंपरागत कार्यां को प्राथमिकता में बनाए रखेंगे. कामकाजी भेंटवार्ता में रुचि दिखाएंगे. महत्वपूर्ण मामले संवारेंगे. साहस और संपर्क से सफलता बढ़ाएंगे. व्यवसायी अच्छा करेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव को समर्थन मिलेगा. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. संग्रह संरक्षण के प्रयासों में वृदिध होगी. धनधान्य के प्रयास बढ़ाएंगे. 

प्रेम मैत्री- परिवार में हर्ष आनंद का वातावरण बनारहेगा. परस्पर सुख सहकार बढ़ा रहेगा. परिवार के संग स्मरणीय पल बिताएंगे. मन की बात कह पाएंगे. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण रखेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. सबसे तालमेल बनाए रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन पर जोर होगा. बड़ों की आज्ञा अनुपालन बढ़ाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन बढ़ेगा. संरक्षण पर बल रखेंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. 
शुभ अंक : 2 3 और 7

शुभ रंग :  ऑरेंज

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. सद्भाव बढ़ाएं.

