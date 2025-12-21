आज 21 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: वित्तीय विषयों पर ध्यान देंगे, लाभ में वृद्धि होगी.

धनु - रचनात्मक कार्योंं को बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार प्रभावपूर्ण बना रहेगा. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. संबंधों में सहजता बढेगी. करीबियों से भेंट मुलाकात होगी. जीवनशैली संवार पर रहेगी. आवश्यक लक्ष्यों को साधेंगे. आदरभाव भाव बढ़ा रहेगा. मित्रों की संख्या बढ़ेगी. पसंदीदा लोगों भेंट बढ़ाएंगे. रिश्तों पर जोर बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों को गति मिलेगी. योजनाएं बखूबी आगे बढ़ाएंगे. बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे. सुखद यात्रा की संभावना रहेगी. अतिथि आगमन बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में नए तौर तरीके अपनाएंगे. आधुनिक सोच को बढ़ावा देंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. विभिन्न कार्योंं में तेजी आएगी. साख सम्मान पर बल देंगे. करियर कारोबार में तेजी रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुबंध बल पाएंगे. नवाचार के कार्योंं में सहज होंगे. कला कौशल को संवारेंगे. विभिन्न इच्छित लक्ष्य पूरे करेंगे. सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. वित्तीय विषयों पर ध्यान देंगे. लाभ में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह को संवारेंगे. भेट मुलाकात के अवसर बनेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजनों की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. मैत्री पक्ष बेहतर रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. जीवन सुखमय रहेगा. भावनात्मक प्रदर्शन में आगे रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढ़त पर बना रहेगा. याद शक्ति में सुधार होगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. शैली संवार पर रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 1 3 और

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : भगवान भास्कर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. अनोखी कोशिशों को बनाए रहें.

