आज 19 दिसंबर 2025 धनु राशिफल: बजट से चलें, विपक्षियों से सावधान रहें

Aaj ka Dhanu Rashifal 19 December 2025, Sagittarius Horoscope Today: रिश्तों के प्रति गंभीरता बनी रहेगी.करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा.व्यवसायिक गलतियां करने से बचें.व्यवस्थागत अनुशासन बनाए रहेंगे.

धनु - आर्थिक कार्योंं में सूझबूझ बनाए रखें.भूलचूक की स्थिति में लाभ प्रभावित हो सकते हैं.न्यायिक मामले उभरने की आशंका है.लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं.वाणिज्यिक विषयों में लापरवाही न दिखाएं.रिश्तां को संवारने की कोशिश होगी.नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे.दूर देश के कार्योंं को गति दे पाएंगे.भेंटवार्ता में सहज रहेंगे.रिश्तों के प्रति गंभीरता बनी रहेगी.करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा.व्यवसायिक गलतियां करने से बचें.बहस विवाद में न पड़ें.व्यवस्थागत अनुशासन बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर विषयों में उतावली से बचें.पहल पराक्रम न दिखाएं.विभिन्न कार्योंं में सजग रहेंगे.अफवाहों पर ध्यान न दें.विपक्षियों से सावधान रहें.लेनदेन स्पष्टता रखें.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं.

धन संपत्ति- लेनदेन में उत्साह व दिखावे से बचें.कारोबार में सूझबूझ बनाए रखें.निवेश पर अंकुश बढ़ाएं.खर्च पर नियंत्रण रखें.बजट से चलें.ठगी के शिकार होने की आशंका है.सजग रहें.

प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों से संपर्क संवाद संवारेंगे.सभी के प्रति संवेदनशील नजरिया रखें.लोगों की बातों में आने से बचें.भावनात्मक प्रयासों में सजगता बढ़ाएं.व्यक्तिगत संबंधों में सहज रहें.मित्रों में सहजता बनाए रखेंगे.प्रेम स्नेह के मामलो में धैर्य रखें.स्वजनों के लिए विशेष करने का भाव रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- वादविवाद टालें.सेहत के प्रति सजग रहें.जरूरी बात ध्यान से सुनें.भावावेश में न आएं.खानपान सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : हल्दी समान

आज का उपाय : जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीली वस्तुएं दान व प्रयोग करें.व्रत संकल्प बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
