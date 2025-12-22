Meen Tarot Rashifal 22 December 2025: व्यवहार में बदलाव लाएं, धन निवेश न करें

मीन (Pisces):-

Cards:- Seven of pentacles

चुनौतियों से घबराकर कदम पीछे हटा लेना कायरता हो सकती है. किसी भी स्थिति में कार्यों को समय पर पूरा करना सफलता दिलाएगा. यदि लंबे समय तक किसी कार्यक्षेत्र में टिके रहना चाहते हैं. तो दीर्घ अवधि की योजना बनाने का प्रयास करें. समय समय पर कार्यों का बारीकी से निरीक्षण कर उनमें आ रही गलतियों का सुधार किया जा सकता है. गलती होने पर चिड़चिड़े न हो जाएं. शांत रहकर कार्यों का पुनः अवलोकन कर सकते है. अपनी निराशा पर काबू पाने का प्रयास करें.

कठिन मेहनत से कार्यों को हमेशा पूरा करने का प्रयास करे. यात्रा के दौरान कुछ छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं. इससे डरे नहीं. वर्तमान लाभ से संतुष्ट न हो जाएं. इस समय थोड़ा सा भी आलस्य उन्नति में बाधा डाल सकता हैं. पुराने घर को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने का विचार कर सकते है. हठ के चलते स्वास्थ्य को लेकर काफी लापरवाह न हो. नौकरी में वेतन वृद्धि न होने से मन आशंकित हो सकता हैं. इस समय पदोन्नति तथा आर्थिक लाभ के महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं. थोड़ा सा प्रयास करने पड़ सकता है.

स्वास्थ्य: कान में दर्द परेशान कर सकता है. थोड़ा विश्राम पुनः ऊर्जा को एकत्र करने में मदद करेगा.

आर्थिक स्थिति: किसी के कहने पर बिना सोचे समझे धन निवेश न करें.

रिश्ते: लोगों के साथ व्यवहार में बदलाव लाएं.



