scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Meen Tarot Rashifal 21 December 2025: खानपान को बेहतर बनाएं, जीवनसाथी से मिलेंगे

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 21 December 2025: ऐसा कोई कार्य न करें. जो आपके मान सम्मान को कम करें. जीवनसाथी पर शक हो सकता है. सामने वाले का बदला व्यवहार आपको शंकित कर सकता है.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-
Cards:- The Hermit
अकेलापन महसूस हो सकता है. किसी करीबी मित्र से लड़ाई हो सकती है. इसके चलते मन उदास हो सकता है. कार्यों को पूरा करने को लेकर उदासीनता हो सकती है. बड़े प्रयासों के बाद संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. ईश्वर का आभार व्यक्त कर सकते है. परिजनों के साथ पारिवारिक संपत्ति को पुनः निर्माण करने की योजना पर बात कर सकते है. किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत अचानक से खराब हो सकती है. इससे मन विचलित हो सकता है. अपनी भावनाओं पर काबू रखेंगे.

ऐसा कोई कार्य न करें. जो आपके मान सम्मान को कम करें. जीवनसाथी पर शक हो सकता है. सामने वाले का बदला व्यवहार आपको शंकित कर सकता है. विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा पूरी करने की प्रयास कर रहे है. किसी कार्य को पूरा करने के प्रयास असफल हो सकते है. कार्यों को समय पर पूरा करें. दूसरों की बातों को अनदेखा करें. अपनी निजी बातों को किसी के साथ साझा न करें. जीवन में अच्छे साथी की कमी महसूस कर सकते है. जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी. जिसको आप जीवनसाथी बना सकते है. 

स्वास्थ्य:वजन को नियंत्रित कर सकते है. खानपान को बेहतर बनाएं. 

सम्बंधित ख़बरें

लापरवाही ना करें, धन की व्यवस्था कर सकते हैं
गुस्से पर नियंत्रण रखें, कामों में रुकावट आ सकती है
धनलाभ हो सकता है, फिजूलखर्ची न करें
लिखा पढ़ी करके पैसा उधार दें, विवाद से बचें
थोड़ा सावधान रहें,खर्चों को सीमित करें

आर्थिक स्थिति: खर्चों को सीमित कर सकते है. घर की सजावट के लिए जरूरी खरीदारी करेंगे. 

रिश्ते: पिता के साथ अपने रिश्ते अच्छे करेंगे. परिवार के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement