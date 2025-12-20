scorecardresearch
 
Meen Tarot Rashifal 20 December 2025: क्रोध न करें, दखलअंदाजी से बचें

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 20 December 2025: मन में उत्साह और उमंग बने हुए है. परिवार में किसी का विवाह धूमधाम से हो सकता है. इस समय धन की आपूर्ति में किसी भी तरह का अभाव नजर नहीं आ रहा है.

pisces horoscope
मीन (Pisces):-

Cards:- Ace of pentacles

पुराने रुके हुए कार्य पूरे होने से आर्थिक लाभ हो सकता है. कार्य क्षेत्र में आया अधिकारी कार्य शैली से प्रभावित हो सकता है. जल्द ही कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है. किसी पुरानी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो सकती है. जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं. कार्य में मिली सफलता से मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है. सपनों को साकार रूप दे. मन में उत्साह और उमंग बने हुए है. परिवार में किसी का विवाह धूमधाम से हो सकता है. इस समय धन की आपूर्ति में किसी भी तरह का अभाव नजर नहीं आ रहा है. नौकरी में परिवर्तन संभव है. बिना सोचे समझे पैसों का निवेश न करें.

स्थानांतरण मिलने से मानसिक तनाव हो सकता है. इस समय शेयर मार्केट में धन लगाने से बचे. परिवार के प्रति जिम्मेदारियां का निर्वाह कर सकते हैं. नए मकान के खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. भाग्य की भरोसे ना रहे. अपने कार्य को स्वयं पूरा करने का प्रयास करें. कोई भी ऐसा कार्य न करें. जिससे किसी को तकलीफ पहुंच सकती है. गलत बात का समर्थन न करें. सहयोगी के साथ मिलकर कार्य को समय पर पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: छोटी-छोटी बातों पर क्रोध न करें. इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: किसी नए घर की शुरुआत मित्र के साथ साझेदारी में कर सकते हैं. अपने खर्चों पर नियंत्रण लगाएंगे.

रिश्ते:जरूरत से ज्यादा दखलअंदाजी करने वाले लोगों से दूर रहे. छोटे बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं.

