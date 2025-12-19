Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 19 December 2025: मूलांक 9 वाले प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे, करीबियों का भरोसा जीतेंगे

नंबर 9- 19 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 9 के लिए आज का दिन घर परिवार में हर्ष आनंद बनाए रखेगा. रिश्तों में शुभता बढ़ेगी. वातावरण में सकारात्मकता रहेगी. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. वरिष्ठ मददगार बने रहेंगे. विविध गतिविधियों में सुधार होगा. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. व्यवस्था में भरोसा बना रहेगा. संतुलित प्रयासों से आगे बढ़ें. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति दोस्ती में पहल करने वाले होते हैं. टीम के साथ बेहतर तालमेल रखते हैं. आज इन्हें आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होना है. परिवार से बनाकर रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. करीबियों का साथ रहेगा.

मनी मुद्रा- लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. कामकाज में सहजता रहेगी. प्रबंधन के कार्य साधेंगे. विविध प्रयासों में नियमितता रखेंगे. नीति नियम से आगे बढ़ेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवरता में सहजता आएगी. योग्यता प्रदर्शन से उचित जगह पाएंगे. प्रतिष्ठा और प्रभाव पूर्ववत् बने रहेंगे. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर वालों से नजदीकी बनाए रखेंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. प्रियजनों से सहज रहेंगे. चर्चा में जल्दी नहीं दिखाएंगे. मन के मामले हितकर रहेंगे. रिश्तों मे ंप्रेम स्नेह बढ़ेगा. समता सामंजस्य बनाए रखेंगे. निजी प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. संबंधों में भरोसा रखेंगे. वचन निभाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. संसाधनों पर फोकस रखेंगे. मौके का लाभ उठाएंगे. आत्मविश्वास बना रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य सहज रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- चेरी रेड

एलर्ट्स- दिखावे में न आएं. बड़प्पन बनाए रहें. वादविवाद टालें.

---- समाप्त ----