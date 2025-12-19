Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 19 December 2025: मूलांक 7 वाले सहज समर्थन पाएंगे, संपर्क संवाद संवारेंगे

नंबर 7- 19 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 7 के लिए आज का दिन भव्यता बढ़ाने वाला है. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. पद प्रभाव बढ़त पर रहेगा. हर ओर सकारात्मकता रहेगी. लक्ष्यों को बनाए रखने में सफल रहेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. आकर्षक प्रस्तावों से उत्साहित रहेंगे. व्यवस्था को बेहतर बनाए रखेंगे. जीत का मनोबल बढ़ेगा. अधिकारियों और समकक्षों से तालमेल बेहतर होगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति टीम के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करने में बेहतर होते हैं. करीबी साथियों पर भरोसा करते हैं. इन्हें आज सभी क्षेत्रों में मदद मिलेगी. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. तर्क पर बल देंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता बनाए रहेंगे. अनुशासन अनुपालन पर जोर रहेगा. प्रबंधकीय प्रयास संवार पर रहेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. उद्योग व्यापार के कार्य पक्ष में बनेंगे. विविध गतिविधियों में तेजी आएगी. लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी. कार्ययोजनाओं पर बल बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों कोस समय देंगे. प्रेम और स्नेह बढ़त पर बना रहेगा. भेंट के अवसर को भुनाएंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. मित्रता मजबूत होगी. समता संतुलन बढ़ाएंगे. बात मजबूती से कहेंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. प्रेम पक्ष सुखद रहेगा. संबंधों में प्रभावी परिणाम बनेंगे. रिश्तों में शुभता रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अवसर भुनाएंगे. सुखकर स्थिति बढ़ेगी. मनोबल बढ़ाए रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- वादविवाद टालें. धोखेबाज से दूरी रखें. आवेश में न आएं.

